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ईरान-अमेरिका पीस टॉक में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप! तेहरान की हिचकिचाहट के बीच चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस हफ्ते पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई समझौता होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड खुद इन बातचीतों में या तो व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं या फिर वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL