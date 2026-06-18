हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वG-7 में ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, बोले- 'वो 5 साल में...'

G-7 में ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियारों की ताकत पर किया बड़ा खुलासा, फिर चीन से डरे, बोले- 'वो 5 साल में...'

ट्रंप ने ईरान को लेकर G-7 समिट में कहा, 'हमारे पास उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हथियार हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी उनका इस्तेमाल न करना पड़े. उन्होंने इस दौरान चीन का भी जिक्र किया.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Curated By: ऋषि कांत |  Updated at : 18 Jun 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में G-7 के दौरान इस डील पर साइन किए हैं. इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर हमने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला नहीं किया होता या फिर ये हमला सफल नहीं होता तो आज उनके पास परमाणु बम होता. इस दौरान उन्होंने चीन का भी जिक्र किया.

ट्रंप ने कहा, 'वैसे तो हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, लेकिन मुझे 'स्पेस फ़ोर्स' पर गर्व है क्योंकि मैंने ही इसे शुरू किया था. आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पास कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं. इसीलिए हम इतने सफल रहे हैं. इसीलिए हमारी घेराबंदी (नाकेबंदी) इतिहास में एक अविश्वसनीय घटना के तौर पर याद की जाएगी. ऐसी घेराबंदी किसी ने कभी नहीं देखी. यह एक स्टील की दीवार की तरह है, लेकिन अगर हमने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला न किया होता या वह सफल न होता तो उनके पास परमाणु हथियार. यानी बहुत ऊंचे स्तर का परमाणु बम होता. सबसे ऊंचे स्तर का नहीं, लेकिन काफ़ी ऊंचे स्तर का ज़रूर होता.'

चीन के परमाणु हथियारों पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान चीन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'हमारे पास उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हथियार हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी उनका इस्तेमाल न करना पड़े. हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं. रूस दूसरे नंबर पर है. चीन अभी काफी पीछे है, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ रहा है. अफ़सोस की बात है कि वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. शायद 5 साल में वे हमारे बराबर आ जाएंगे.'

ट्रंप ने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए भी एक समझौता करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, 'हमें परमाणु हथियार खत्म करने का एक बहुत अच्छा समझौता करना चाहिए. हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. हमें इतनी क्षमता की जरूरत नहीं है कि हम पूरी दुनिया को 300 बार तबाह कर सकें. सच कहूं तो यह बहुत भयानक बात है. अगर हम परमाणु हथियार खत्म करने का समझौता कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा.'

ये भी पढ़ें- G7 में ट्रंप ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा? खुद प्रधानमंत्री नहीं रोक पाए अपनी हंसी, 'वो चौंका देते हैं...'

सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार

बता दें कि दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं. इनमें- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजरायल और उत्तर कोरिया शामिल हैं. इन देशों के पास कुल मिलाकर 12 हजार से ज्यादा परमाणु हथियार (वॉरहेड) हैं, जिनमें से 90 फीसदी अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं. रूस के पास 5400 से 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, इनमें से 4300 से 4400 तो तत्काल सैन्य उपयोग के लिए तैयार हैं. वहीं अमेरिका के पास 5000 से 5200 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 3700 रेडी टू यूज हैं, जबकि चीन के पास 600 वॉरहेड हैं.

क्या ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने क्या बताया

यूएस प्रेसिडेंट ने कहा, 'ईरान और मज़बूत और कठोर हो गया था. अगर हमने पहली बार में उन्हें और उनके हथियारों को नष्ट न किया होता तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता. मैं एक बार फिर उन सभी देशों का, और इजरायल व बीबी नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. यह एक समझौता MoU है, लेकिन कुछ बातों पर हमारी बिना लिखे ही सहमति बनी है. अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं तो हम शायद उन पर तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक वे इसे मान न लें.'

ये भी पढ़ें- 'अगर मोदी के PM रहते भारत पर हुआ हमला, तो यूएस आएगा आगे', जानें ट्रंप ने और क्या-क्या किए वादे

Published at : 18 Jun 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
CHINA WORLD NEWS DONALD Trump G7 Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका-ईरान में हुआ समझौता, ट्रंप और पेजेश्कियान ने MoU पर किए साइन
अमेरिका-ईरान में हुआ समझौता, ट्रंप और पेजेश्कियान ने MoU पर किए साइन
विश्व
G7 में ट्रंप ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा? खुद प्रधानमंत्री नहीं रोक पाए अपनी हंसी, 'वो चौंका देते हैं...'
G7 में ट्रंप ने PM मोदी से ऐसा क्या कहा? खुद प्रधानमंत्री नहीं रोक पाए हंसी, 'वो चौंका देते हैं...'
विश्व
किन- किन मुद्दों को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच साइन होना है MoU, सामने आए प्वाइंट, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
किन- किन मुद्दों को लेकर अमेरिका-ईरान के बीच साइन होना है MoU, सामने आए प्वाइंट, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
एक तरफ डील पर दस्तखत, दूसरी तरफ फिर पर बमबारी की धमकी…, ट्रंप के गुस्से के पीछे की जानें वजह
एक तरफ डील पर दस्तखत, फिर पर बमबारी की धमकी…, ईरान पर ट्रंप के गुस्से के पीछे जानें क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
क्रिकेट
IND A Vs AFG A Tri Series 2026: प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
प्रियांश ने दिखाई अपनी काबिलियत, वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट पर 34 गेंदों में जड़ दिए इतने रन
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी
दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी
शिक्षा
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
Induction Stove यूज करते हैं? ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, मिनटों में खराब हो सकता है चूल्हा
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget