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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वधमकी के बाद ईरान पर US ने टाला हमला, ट्रंप बोले- डील पर हस्ताक्षर और जगह का जल्द ऐलान

धमकी के बाद ईरान पर US ने टाला हमला, ट्रंप बोले- डील पर हस्ताक्षर और जगह का जल्द ऐलान

Donald Trump cancel Scheduled Strike: ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ के जरिए जारी किया है. इससे पहले उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात कही थी. अब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 11:25 PM (IST)
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ईरान पर देर रात हमला करने की चेतावनी के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने किए जाने वाले हमले को रद्द कर दिया है. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान से डील पर बातचीत एक हाई लेवल पर पहुंच गई है. साथ ही उसे मंजरू भी मिल गई है. ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ के जरिए जारी किया है. इससे पहले उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात कही थी. 

बातचीत ईरान के साथ हाई लेवल पर पहुंची: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. उसे मंजूरी मिल गई है. यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पर मैनें आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है. 

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उन्होंने कहा कि बातचीत और अंतिम बिंदुओं को सोच और विस्तार, दोनों स्तरपर सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है. इनमें अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं. जब तक यह समझौता अंतिम रूप नहीं ले लेता, तब तक नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी. समझौते पर हस्ताक्षर का समय और स्थान जल्द ही बताया जाएगा.

ट्रंप ने कहा था कि आज रात करेंगे हमला

इससे पहले ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा. इसकी नेवी, एयर फोर्स, रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट और डिफेंस के सभी सिस्टम, साथ ही ज्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है. 

उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कभी भी, हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजार पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेज़ुएला के मामले में किया है. जो वेनेज़ुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है.

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Published at : 11 Jun 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Donald Trump WORLD NEWS Iran US War
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