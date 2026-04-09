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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सीजफायर या युद्ध, चुनें ट्रंप', अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, बवाल मचना तय

'सीजफायर या युद्ध, चुनें ट्रंप', अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, बवाल मचना तय

Iran-US Ceasefire: ईरान अमेरिका के बीच चल रहे वॉर के बीच हुए युद्धविराम के बाद भी तनाव जारी है. हालांकि, इस दौरान दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता पर टिकी हुई है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 12:55 PM (IST)
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40 दिनों की भीषण सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का युद्धविराम लागू हुआ है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं. अब इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है, जहां बातचीत से ज्यादा टकराव की आशंका दिख रही है.

व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है. प्रेस सचिव ने कहा, "राष्ट्रपति की लाल रेखाएं, यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत नहीं बदली हैं." साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब वैश्विक ऊर्जा मार्ग पूरी तरह खुले रहेंगे,"बिना किसी सीमा या देरी के."

सीजफायर के बाद भी जमीन पर तस्वीर अलग

सीजफायर के बाद भी जमीन पर तस्वीर अलग है. इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है. अमेरिका ने भी साफ कहा, "लेबनान युद्धविराम का हिस्सा नहीं है." यही मुद्दा अब सबसे बड़ा विवाद बन गया है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी. उनका कहना है, "अमेरिका को चुनना होगा या तो युद्धविराम या फिर इजरायल के जरिए जारी युद्ध. वह दोनों नहीं रख सकता." उन्होंने आगे कहा, "अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि वह अपने वादों पर कितना खरा उतरता है."

बातचीत की विश्वसनीयता पर उठे सवाल

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़ेर क़ालिबाफ ने तो बातचीत की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा, "जिस ठोस आधार पर बातचीत होनी थी, उसे बातचीत शुरू होने से पहले ही खुलेआम और स्पष्ट रूप से तोड़ दिया गया है." अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत का नेतृत्व करेंगे. इस बीच अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान ने भी सख्त संकेत दिए हैं कि ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, वरना उसे हटाकर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा. तनाव यहीं खत्म नहीं होता. अमेरिकी पक्ष का दावा है कि लेबनान को लेकर कोई ऐसा कोई वादा कभी नहीं किया गया था. यानी दोनों पक्ष अलग-अलग समझ के साथ बातचीत की मेज पर बैठने जा रहे हैं. पाकिस्तान की यह बातचीत सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि युद्ध और शांति के बीच की निर्णायक लड़ाई बन चुकी है. अब देखना यह है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें: हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 09 Apr 2026 12:55 PM (IST)
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Islamabad Middle East WORLD NEWS IN HINDI Iran US Ceasefire Iran -US Ceasefire
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