हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर अमेरिका की सेना घुसी तो आग में झोंक देंगे', ईरान की ट्रंप को खुली धमकी | युद्ध पर 5 बड़े अपडेट

'अगर अमेरिका की सेना घुसी तो आग में झोंक देंगे', ईरान की ट्रंप को खुली धमकी | युद्ध पर 5 बड़े अपडेट

US-Iran War: ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने अमेरिका दोहरा चरित्र अपना रहा है. एक तरफ वह कूटनीति की वकालत कर रहा है और दूसरी तरफ वो हम पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Mar 2026 11:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए चार हफ्ते से ज्यादा समय बीच चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस तनाव के बीच अमेरिका की ओर से ईरान में जमीनी हमले के लिए सैनिकों की तैनाती की खबर सामने आ रही है. जिसे लेकर ईरान काफी भड़क गया है. तेहरान ने कहा कि ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में ही वापस लौटेगा. अमेरिका की सेना को आग में झोंक देंगे. जबकि ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि हमारी सशस्त्र सेना हम तरह के युद्ध के लिए तैयार है. जानें ईरान-अमेरिका युद्ध के पांच बड़े अपडेट्स-

ईरान की अमेरिका को धमकी

अमेरिकी सेना की ओर से ईरान में जमीनी ऑपरेशन्स की संभावित आशंकाओं की खबर से ईरान काफी भड़क गया है. ईरान ने एक सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी की सेना ईरान में जमीनी हमले करेगी तो हम उन सभी को आग में झोंक देंगे. इसके अलावा, तेहरान ने अपने राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज पर अमेरिकी सेना की फोटो के साथ धमकी लिखी है कि ईरान में जमीनी हमला करने आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में हीं वापस लौटेगा.

एक तरफ दुनिया को दिखाकर बात, दूसरी तरफ सीक्रेट प्लानिंगः गालिबाफ

ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने अमेरिका पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका एक तरफ सार्वजनिक रूप से कूटनीति की वकालत कर रहा है, बातचीत करने की बात करता है और दूसरी तरफ वो पर्दे के पीछे से हम पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह से तनाव बढ़ता है तो ईरान उसका सख्त से सख्त जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर ईरान की सशस्त्र सेनाएं जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

ईरान का दावा- ‘सऊदी में US का AWACS मार गिराया’

ईरान ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को दावा किया कि उसने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका के E3 एयर वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) को मार गिराया है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी विमान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है. इस हमले में 10 लोग घायल हुए, जिसमें दो की हालत बेहद गंभीर है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल- नेवी कमांडर

पश्चिम एशिया में जारी जंग की बीच ईरान के नेवी कमांडर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है. यहां किसी की नहीं चलेगी. हम ही देखेंगे. अगर उन्होंने (अमेरिका और इजरायल) घुसने की कोशिश की तो हम किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे.

पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए जुटान

पिछले चार हफ्ते से ज्यादा समय से मध्य पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि इस्लामाबाद बेहद खुश है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करेगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह बातचीत डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट. इस संबंध में किसी पक्ष से कोई बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ेंः ‘हमारी सेना पूरी तरह से तैयार’, अमेरिका के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने दी बड़ी धमकी

Published at : 29 Mar 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
America TEHRAN DONALD Trump US Iran War IRAN US MIlitary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर अमेरिका की सेना घुसी तो आग में झोंक देंगे', ईरान की ट्रंप को खुली धमकी | युद्ध पर 5 बड़े अपडेट
'अगर अमेरिका की सेना घुसी तो आग में झोंक देंगे', ईरान की ट्रंप को खुली धमकी | युद्ध पर 5 बड़े अपडेट
विश्व
Iran War: ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
विश्व
‘हमारी सेना पूरी तरह से तैयार’, अमेरिका के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने दी बड़ी धमकी
‘हमारी सेना पूरी तरह से तैयार’, अमेरिका के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने दी बड़ी धमकी
विश्व
ईरान में सेना भेजने को हफ्तों से तैयार अमेरिका! मिडिल ईस्ट जंग के बीच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान में सेना भेजने को हफ्तों से तैयार अमेरिका! मिडिल ईस्ट जंग के बीच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Sandeep Chaudhary:युद्ध का 1 महीना पूरा , ट्रंप-नेतन्याहू का सपना रह गया अधूरा | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
गुजरात
Gujarat Earthquake News: गुजरात के अमरेली में कांपी धरती, 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए भूकंप के झटके
गुजरात के अमरेली में कांपी धरती, 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए भूकंप के झटके
इंडिया
'नेहरू और CIA के बीच की कड़ी थे बीजू पटनायक', निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल, भड़की बीजेडी
'नेहरू और CIA के बीच की कड़ी थे बीजू पटनायक', निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल, भड़की बीजेडी
बॉलीवुड
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
एग्रीकल्चर
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
ट्रेंडिंग
बस्ती: सात जन्मों के वादे पर भारी पड़ी मन्नत, पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए पति ने की 9KM की दंडवत यात्रा
बस्ती: सात जन्मों के वादे पर भारी पड़ी मन्नत, पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए पति ने की 9KM की दंडवत यात्रा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget