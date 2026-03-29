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अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए चार हफ्ते से ज्यादा समय बीच चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस तनाव के बीच अमेरिका की ओर से ईरान में जमीनी हमले के लिए सैनिकों की तैनाती की खबर सामने आ रही है. जिसे लेकर ईरान काफी भड़क गया है. तेहरान ने कहा कि ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में ही वापस लौटेगा. अमेरिका की सेना को आग में झोंक देंगे. जबकि ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि हमारी सशस्त्र सेना हम तरह के युद्ध के लिए तैयार है. जानें ईरान-अमेरिका युद्ध के पांच बड़े अपडेट्स-

ईरान की अमेरिका को धमकी

अमेरिकी सेना की ओर से ईरान में जमीनी ऑपरेशन्स की संभावित आशंकाओं की खबर से ईरान काफी भड़क गया है. ईरान ने एक सीनियर अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी की सेना ईरान में जमीनी हमले करेगी तो हम उन सभी को आग में झोंक देंगे. इसके अलावा, तेहरान ने अपने राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज पर अमेरिकी सेना की फोटो के साथ धमकी लिखी है कि ईरान में जमीनी हमला करने आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में हीं वापस लौटेगा.

एक तरफ दुनिया को दिखाकर बात, दूसरी तरफ सीक्रेट प्लानिंगः गालिबाफ

ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने अमेरिका पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका एक तरफ सार्वजनिक रूप से कूटनीति की वकालत कर रहा है, बातचीत करने की बात करता है और दूसरी तरफ वो पर्दे के पीछे से हम पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह से तनाव बढ़ता है तो ईरान उसका सख्त से सख्त जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर ईरान की सशस्त्र सेनाएं जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

ईरान का दावा- ‘सऊदी में US का AWACS मार गिराया’

ईरान ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को दावा किया कि उसने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका के E3 एयर वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) को मार गिराया है. ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी विमान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है. इस हमले में 10 लोग घायल हुए, जिसमें दो की हालत बेहद गंभीर है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल- नेवी कमांडर

पश्चिम एशिया में जारी जंग की बीच ईरान के नेवी कमांडर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है. यहां किसी की नहीं चलेगी. हम ही देखेंगे. अगर उन्होंने (अमेरिका और इजरायल) घुसने की कोशिश की तो हम किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे.

पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए जुटान

पिछले चार हफ्ते से ज्यादा समय से मध्य पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि इस्लामाबाद बेहद खुश है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करेगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह बातचीत डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट. इस संबंध में किसी पक्ष से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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