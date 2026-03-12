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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हर मौत का लेंगे बदला', ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रखने की चेतावनी

'हर मौत का लेंगे बदला', ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रखने की चेतावनी

Iran US War: मोज्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के हथियार का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि पड़ोसी देशों के प्रति ईरान की नीति सहयोग की बनी हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 12 Mar 2026 08:02 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद दुनियाभर में एनर्जी की पहुंच में रुकावट आने लगी है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई चेतावनी दी है कि वह अमेरिका से हर मौत का बदला लेंगे. उन्होंने कहा कि जंग में हम दूसरे फ्रंट भी खोल सकते हैं, जिसके दुश्मन को एहसान भी नहीं होगा. मोज्तबा खामेनेई ने साफ किया कि ईरान ने दुश्मनों का रास्ता रोक दिया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी बंद रहेगा.

खाड़ी देशों पर हमला जारी रखेगा ईरान

मोज्तबा खामेनेई का बयान गुरुवार (12 मार्च 2026) को सरकारी टेलीविजन पर एक न्यूज एंकर ने पढा, वह खुद कैमरे पर दिखाई नहीं दिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे चालू रहे तो उन पर हमला हो सकता है. उनका इशारा खाड़ी देशों की तरफ था. उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र में सभी अमेरिकी सौन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए.' ईरानी नेता ने युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाई और दावा किया कि ईरान अपने दुश्मन से मुआवजा लेगा. उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ऐसा करने से मना करता है तो ईरान उसकी संपत्तियों को जब्त कर लेगा या उन्हें उसी हद तक नष्ट कर देगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी बंद रखेंगे: मोज्तबा खामेनेई 

मोज्तबा खामेनेई ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि ईरान को जंग में एक रणनीतिक मार्ग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए जारी रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के हथियार का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि पड़ोसी देशों के प्रति ईरान की नीति सहयोग की बनी हुई है. बयान के अनुसार, ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का समर्थन करता है, लेकिन उन्हें अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी के खिलाफ चेतावनी भी देता है.

हर मौत का बदला लेगा ईरान: खामेनेई

ईरान के नए नेता ने कहा कि तेहरान अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेने में जरा भी संकोच नहीं करेगा. उन्होंने दक्षिणी ईरानी शहर मीनाब में हुए हमले का जिक्र किया, जहां युद्ध के पहले ही दिन मिसाइल हमले में एक लड़कियों का स्कूल तबाह कर दिया गया. उन्होंने कहा,' हम किसी की शहादत नहीं भूलेंगे. हम हर मौत का बदला लेंगे हम अपने शहीदों के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे.'

Published at : 12 Mar 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran ISRAEL Mojtaba Khamenei
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