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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई वैल्यू नहीं', ईरान और अमेरिका के बीच MoU टूटने पर भड़के मुज्तबा खामेनेई

'ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई वैल्यू नहीं', ईरान और अमेरिका के बीच MoU टूटने पर भड़के मुज्तबा खामेनेई

US-Iran War: खामेनेई ने कहा कि एमओयू का बार-बार उल्लंघन किया जाना एक बार फिर से इस सच्चाई को उजागर करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साइन की कोई कीमत नहीं है और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 19 Jul 2026 06:38 AM (IST)
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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर किए जा रहे हमलों को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को बड़ा बयान दिया है. खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शांति समझौते पर साइन पूरी तरह से बेमतलब का है. उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है.

खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?

ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में खामेनेई ने कहा, ‘ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की तरफ से साइन किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का अमेरिका की तरफ से बार-बार उल्लंघन किया जाना एक बार फिर से इस सच्चाई को उजागर करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साइन की कोई कीमत नहीं है और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है.’ 

शहीद और लापता हो चुके अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर सेंटकॉम ने क्या कहा?

अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक्स प्लेटफॉर्म पर शनिवार (18 जुलाई) को एक पोस्ट में अपने शहीद और लापता हो चुके अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों को लेकर बयान जारी किया है. सेंटकॉम ने कहा, ‘अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) और उसके पार्टनर फोर्सेज शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को जॉर्डन में ईरान की तरफ से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ रक्षा अभियान चला रहे थे. इस दौरान दो अमेरिकी सैन्यकर्मी युद्ध कार्रवाई में मारे गए. इसके अलावा, एक सैन्यकर्मी अभी भी लापता है.’ 

सेंटकॉम ने कहा, ‘अमेरिका के चार सैन्य कर्मियों को इलाज के लिए जॉर्डन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. जबकि जिन अन्य कर्मियों को मामूली चोटें आईं थी, उनकी जांच की गई और फिर वे अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं.’

सेंटकॉम ने कहा कि हम अमेरिकी सेना के शहीदों के परिवारों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके नामों और अन्य जानकारियों को तब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे, जब तक उनके परिजानों को आधिकारिक रूप से सूचना मिलने के बाद 24 घंटे पूरी तरह से नहीं बीत जाते हैं. 

यह भी पढ़ेंः US-Iran War: ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में अमेरिका? वायरल नक्शे से आउट हुआ'सीक्रेट' प्लान!

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 19 Jul 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
America Mojtaba Khamenei DONALD Trump US Iran War IRAN
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