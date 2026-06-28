अमेरिकी हमलों को लेकर अब अदालत का रूख करेंगे खामेनेई? ईरानी नागरिकों की मौत पर जानें क्या कहा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी-इजरायली हमलों को लेकर अब अदालत का रूख करेंगे खामेनेई? ईरानी नागरिकों की मौत पर जानें क्या कहा

अमेरिकी-इजरायली हमलों को लेकर अब अदालत का रूख करेंगे खामेनेई? ईरानी नागरिकों की मौत पर जानें क्या कहा

Iran-US Conflicts: ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि US और जियोनी दुश्मन के नेताओं की तरफ से किए गए कंफेशन्स और खुलेआम शेखी बखारने की कार्रवाई निर्विवाद रूप से अपराध को मानने जैसा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरान के खामेनेई ने अमेरिका-इजरायल पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया।
  • नवजातों की हत्या, नेता की शहादत पर न्याय मांगा।
  • उन्होंने घरेलू-अंतरराष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई चाही।
  • अमेरिका-इजरायल के कबूलनामे को अपराध स्वीकारोक्ति बताया।

अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून, 2026 को शांति समझौते के ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद भी संघर्ष और तनाव की स्थिति में कमी नहीं हो रही है. इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने अपने देश के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

युद्ध के हमलों में मारे गए लोगों के लिए बोले खामेनेई

ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने रविवार (28 जून, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई ट्वीट्स शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा, ‘नवजातों की हत्या से लेकर हमारे प्रिय बुजुर्गों की मौत तक और इन सबसे बढकर हमारे युग के अद्वितीय, अनोखे रत्न और महान मुजाहिद नेता की शहादत. इनमें से हर एक मामला हजारों गंभीर कानूनी मामालों में शामिल है, जिन पर देश की अदालतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय अदालतों में भी पूरी गंभीरता और मजबूती के कार्रवाई होनी चाहिए.’ 

उन्होंने कहा, ‘जो बात तय है, वो यह है कि इन अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाकर उनके आपराधिक कार्यों के लिए न्याय के कटघर में खड़ा किया जाना चाहिए.’

अमेरिका और इजरायल पर खुलकर बरसे ईरानी नेता

खामेनेई ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘इन अपराधों के बारे में अमेरिका और जियोनी दुश्मन के कुछ नेताओं की तरफ से किए गए कंफेशन्स और यहां तक कि खुलेआम शेखी बखारने की कार्रवाई निर्विवाद रूप से अपराध को मानने जैसा है. इससे ईरान के उन अधिकारों को न्याय दिलाने का रास्ता साफ होता है, जिनका उल्लंघन किया गया है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हम पर थोपे गए दूसरे और तीसरे युद्ध के दौरान किए गए अपराधों की जांच करना और अंतिम फैसला आने तक इस मामले को लगातार आगे बढ़ाना संबंधित सक्षम अधिकारियों की जिम्मेदारी है. इससे भविष्य में इस तरह के अपराधों को दोहराए जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी.’ 

न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुझाए तरीके

ईरानी नेता मुज्तबा खामेनेई ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘न्याय पाने के साथ अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता मुश्किल है. हालांकि, इसे पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, पूरजोर कोशिश, साहस, निश्चितता, पहल, नई तकनीकों के सही इस्तेमाल और कामों में समझदार सिस्टम्स को लागू करने और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है.’

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ेगा तनाव? तेहरान में कंट्रोल को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने दी बड़ी धमकी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 28 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
America ISRAEL Mojtaba Khamenei IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी-इजरायली हमलों को लेकर अब अदालत का रूख करेंगे खामेनेई? ईरानी नागरिकों की मौत पर जानें क्या कहा
अमेरिकी हमलों को लेकर अब अदालत का रूख करेंगे खामेनेई? ईरानी नागरिकों की मौत पर जानें क्या कहा
विश्व
PM Modi Seychelles Visit: UPI, स्वास्थ्य और सुरक्षा... PM मोदी के दौरे पर भारत-सेशेल्स के बीच हुए 19 अहम समझौते
UPI, स्वास्थ्य और सुरक्षा... PM मोदी के दौरे पर भारत-सेशेल्स के बीच हुए 19 अहम समझौते
विश्व
चीखें, धुआं और फिर सब खत्म... सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत
चीखें, धुआं और फिर सब खत्म... सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोगों की मौत
विश्व
'दूसरों पर उंगली न उठाए पाक, गिरेबान में झांके', कराची हमले के आरोप पर भारत का इस्लामाबाद को करारा जवाब
'दूसरों पर उंगली न उठाएं, गिरेबान में झांकें', कराची हमले के आरोप पर भारत का पाक को करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Huma Qureshi बोलीं- दर्शकों का प्यार सबसे बड़ी जीत, Baby Do Die Do से नई शुरुआत
US Iran War: Hormuz पर ईरान की नई खौफनाक चेतावनी ! | Trump | IRGC | Netanyahu | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व DGP अभयानंद बोले, 'ये मेरी समझ में नहीं आता कि SDM वहां पर...'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व DGP अभयानंद बोले, 'ये मेरी समझ में नहीं आता कि SDM वहां पर...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रचा इतिहास, बना डाला 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रचा इतिहास, बना डाला 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
इंडिया
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, चलते प्रोपेलर की चपेट में आई ट्रेनी पायलट
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget