हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसंयुक्त अरब अमीरात पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा ईरान, UAE ने शेयर किया ड्रोन मार गिराने का वीडियो

Iran Strike UAE: अमेरिकी हमलों के बीच ईरान जवाबी कार्रवाई में लगातार UAE को निशाना बना रहा है. अबतक 1400 से ज्यादा ड्रोन से हमले कर चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रविवार (8 मार्च) को 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 113 Unmanned Aerial Vehicles (UAV) को इंटरसेप्ट किया. एयर डिफेंस सिस्टम ने टोटल 17 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाकर 16 को नष्ट कर दिया जबकि एक समुद्र में गिर गई. इसके अलावा 113 UAV को भी इंटरसेप्ट किया. 

UAE के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 40 सेकंड के ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी यूएवी को रोकते और नष्ट करते दिखाया गया है. ईरान के हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाकर 221 को नष्ट किया गया है जबकि 15 समुद्र में गिरीं और 2 देश के भीतर ही गिरीं. कुल 1,422 ईरानी ड्रोन (UAV) का पता लगाया गया है, जिनमें से 1,342 को इंटरसेप्ट किया गया जबकि 80 देश की सीमा के भीतर गिरे. 

कितने लोगों की मौत, कितने घायल
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 8 क्रूज मिसाइलों का भी पता लगाया गया और उन्हें नष्ट किया गया. इन हमलों में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों में से 4 की मौत हो गई. कुल 112 लोग मामूली रूप से घायल हुए. घायलों में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अजरबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान, अफगानिस्तान, बहरीन, कोमोरोस और तुर्किये के नागरिक शामिल हैं.

UAE के अधिकारियों ने क्या कहा
इसी बीच UAE के अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि बिना अनुमति के घटना स्थलों, प्रतिबंधित क्षेत्रों या हवाई अड्डे के अंदरूनी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है. 

दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे घटना स्थलों की तस्वीरें, जिनमें छर्रों से हुई क्षति की तस्वीरें भी शामिल हैं, डिजिटल/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने या प्रकाशित करने से सख्ती से बचें. दूतावास ने कहा, "अगर आपके आसपास छर्रे गिरते हैं या आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें ताकि वे स्थिति को तुरंत संभाल सकें.

Published at : 09 Mar 2026 10:23 AM (IST)
Ballistic Missile UAE DUBAI WAR #iran
