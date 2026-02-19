ईरान पर रमजान में होगा हमला! टाइम और डेट तय, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचा सिग्नल, ट्रंप दबाएंगे ट्रिगर

मिडिल ईस्ट समेत दुनियाभर में रमजान का महीना शुरू हो गया है. लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं. यानी वे बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाले हैं. उनके

टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी सेना

ईरान

पर हमले के लिए तैयार है और यह कार्रवाई

शनिवार