एक्सप्लोरर
ईरान पर रमजान में होगा हमला! टाइम और डेट तय, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचा सिग्नल, ट्रंप दबाएंगे ट्रिगर
मिडिल ईस्ट समेत दुनियाभर में रमजान का महीना शुरू हो गया है. लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं. यानी वे बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाले हैं. उनके टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है और यह कार्रवाई शनिवार यानी 21 फरवरी 2026 से ही शुरू हो सकती है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान पर रमजान में होगा हमला! टाइम और डेट तय, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचा सिग्नल, ट्रंप दबाएंगे ट्रिगर
विश्व
तारिक रहमान का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन, जानिए क्या बोले बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री
विश्व
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
विश्व
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
Advertisement
विश्व
7 Photos
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
विश्व
10 Photos
लंदन से लॉ पढ़ाई, ब्रिटेन में ही प्रैक्टिस, 30 साल की हैं खालिदा जिया की पोती जायमा, 10 Photos
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL