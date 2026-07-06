'खून का बदला खून...,' क्यों खामनेई के ताबूत पर रखी गई काली पगड़ी, हर तरफ लहराए जा रहे लाल कपड़े

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का अंतिम संस्कार उनकी शहादत के चार महीने बाद इन दिनों इस्लामी परंपरा के मुताबिक किया जा रहा है. खास बात यह है कि दुनिया भर से उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोग उनके जनाजे को लाल कपड़ा अर्पित कर रहे हैं. कुछ लाल कपड़े प्लेन होते है तो कुछ पर अरबी और अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है.

जयपुर में रहने वाले इस्लामी विद्वान, ईरान और इस्लाम की परंपरा के जानकार व शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी के मुताबिक इस्लाम धर्म में लाल कपड़े व दूसरे सामान अर्पित करने का मतलब होता है मौत का बदला लेना. लोग अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने से आहत हैं और वह उनकी हत्या का बदला चाहते हैं. इसी वजह से उन्हें लाल कपड़े अर्पित कर रहे हैं. लाल कपड़ों को लहरा रहे हैं और जनाजे के पास लाल रंग की दूसरी वस्तुएं लेकर जा रहे हैं. उनका दावा है कि इस्लाम धर्म में भी खून का बदला खून बताया गया है और लोग भी यही चाहते हैं.

काली पगड़ी रखने की क्या वजह?

सैयद नाजिश अकबर काजमी के मुताबिक लोग काले कपड़े पहन कर इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि काला रंग शोक जताने का प्रतीक होता है. ताबूत पर काले रंग की वह पगड़ी रखी गई है, जिसे खामनेई को उनकी विद्वता की वजह से दी गई थी. वह बेहद विद्वान व्यक्ति थे, इस वजह से परंपरा के मुताबिक काली पगड़ी पहनते थे. ताबूत पर उनकी पहनी हुई पगड़ी ही रखी गई है.

डील करो वरना करेंगे..., खामनेई की अंतिम सलामी के बीच बौखलाए ट्रंप की ईरान को फिर धमकी

ताबूत पर क्यों रखा गया ईरान का राष्ट्रीय ध्वज?

ताबूत पर ईरान का राष्ट्रीय ध्वज भी रखा गया है क्योंकि वह वहां के सर्वोच्च नेता थे. बाकी सारी रस्में इस्लामी परंपरा के मुताबिक अदा की जा रही है. सैयद नाजिश अकबर काजमी ने अंतिम संस्कार के दौरान की जा रही दूसरी रस्मों के बारे में भी बताया है. उनके मुताबिक अंतिम संस्कार में 4 महीने की देरी मौजूदा हालात की वजह से की गई. बाकी सभी परंपराएं इस्लाम धर्म के मुताबिक ही निभाई जा रही हैं.

Explained: सद्दाम को चुपचाप दफनाया, गद्दाफी की कब्र गुमनाम... खामेनेई के जनाजे में क्यों उमड़ा जनसैलाब, फर्क क्या?