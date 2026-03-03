ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में हवाई हमले के पीड़ितों के लिए कब्रें तैयार होती दिख रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला अमेरिका और इजरायल की बमबारी का नतीजा है, जिसमें बड़ी संख्या में मासूम लड़कियों की जान गई.

160 से ज्यादा स्कूली लड़कियों की मौत का दावा

अराघची ने अपने पोस्ट में कहा कि एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले में 160 से ज्यादा छोटी लड़कियों की मौत हुई है. उन्होंने लिखा कि इन मासूम बच्चियों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. उनके मुताबिक, ये कब्रें उन्हीं बच्चियों के लिए खोदी जा रही हैं.

अमेरिका और इजरायल पर आरोप

ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है. अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 'हकीकत में यही वह ‘मदद’ है जिसका वादा किया गया था.' उन्होंने अपने संदेश के अंत में लिखा, 'गाजा से मिनाब तक, मासूमों की बेरहमी से हत्या की गई.'

These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.



This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.



From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood. pic.twitter.com/cRdJ3BELOn — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 2, 2026

अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल

इजरायली हमलों में मारी गई 168 स्कूली लड़कियों की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. पूरे इलाके में शोक का माहौल है. सोशल मीडिया पर लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

अमेरिका और इजरायल की प्रतिक्रिया

अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा है कि वह इस घटना की खबरों की जांच कर रहा है. वहीं, इजरायल की सेना ने कहा कि उसे उस इलाके में किसी सैन्य कार्रवाई की जानकारी नहीं है.

स्कूल के पास था सैन्य ठिकाना

जिस स्कूल पर हमला हुआ, वह मिनाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक ठिकाने के पास स्थित था, जो पहले भी निशाने पर रहा है. ईरान रेड क्रिसेंट के अनुसार, अमेरिका-इजरायल हमलों में अब तक कुल 787 लोगों की मौत हो चुकी है.