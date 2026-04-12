क्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, US को सीधी चेतावनी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, अमेरिका को सीधी चेतावनी

क्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, अमेरिका को सीधी चेतावनी

Iran Warning Video: ईरान के कई दूतावास ने फुटेज जारी किया. इस पर अमेरिका ने पुष्टी नहीं की. हालांकि, दावा किया कि दो युद्धपोतों ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगे हटाने का ऑपरेशन चलाया. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

जिस दिन मध्यस्थता को लेकर चल रही शांति वार्ता विफल हुई, उसी दिन ईरान ने एक फुटेज जारी किया है. इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है. इस फुटेज को एक दिन पहले का ही बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस तरह के कई पोस्ट भी वायरल है. इसमें ईरान की नौसेना अमेरिका युद्धपोत को हॉर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दे रही है. साथ ही अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही है.

ईरान के कई दूतावास ने इस फुटेज को जारी किया है. इस फुटेज पर अमेरिका ने पुष्टी नहीं की. इससे इतर दावा किया कि उसके दो युद्धपोतों ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगे हटाने का ऑपरेशन चलाया. 

बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी नौसेना किसी भी जहाज को इस रास्ते में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगी. ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है, जब ईरान कथित तौर पर इस रास्ते से निकलने वाले जहाज पर 2 मिलियन डॉलर चुकाने के बाद चुनिंदा जहाज को अनुमति देने की योजना बना रहा है. 

ईरान ने चेतावनी भरा 60 सेकंड का वीडियो जारी किया

ईरानी मीडिया ने इस वीडियो का 60 सेकंड का हिस्सा जारी किया है. इसमें IRGC का एक कमांडर यह कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत 121 यह सेपाह नौसेना स्टेशन है. आपको अपना रास्ता बदलना होगा. तुरंत हिंद महासागर में लौटना होगा. अगर इस चेतावनी का पालन नहीं किया जाता है, तो हमला कर निशाना बनाया जाएगा. 

इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है कि यह गठबंधन का युद्धपोत 121 है. हम इंटरनेशनल कानून के तहत इस मार्ग से गुजर रहे हैं. हमारी ओर से आपको कोई चेतावनी नहीं है. इस पर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि यह अंतिम चेतावनी है. अंतिम चेतावनी. अंतिम चेतावनी शब्द को दोहराता है.

इसके बाद कहा जाता है कि ओमान सागर में मौजूद सभी जहाजों का ध्यान आकर्षित करता हूं. यह ईरान का सेपाह नौसेना है. अगर आसपास कोई युद्धपोत देखते हैं, तो इससे 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें. किसी भी चेतावनी के बिना उनपर गोली चलाने के लिए तैयार हूं. 

रणनीतिक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश में अमेरिका

इधर अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने रणनीतिक तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की कोशिश की है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि बैठक अच्छी रही. अधिकतर पॉइंट पर सहमति बन गई है. लेकिन वास्तव में जिसपर परमाणु मुद्दे पर सहमति बनना थी, उस पर सहमति नहीं बन पाई है. 

उन्होंने कहा है कि अभी दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना US नेवी इस मार्ग पर किसी भी जहाज को आवागमन की अनुमति नहीं देगी. ट्रंप ने ईरान की तरफ से इस रास्ते पर लगाए प्रतिबंध को गैर जरूरी वसूली करार दिया है. जो कोई भी ईरान को इस रास्ते पर गुजरने का टोल देगा, उसे खुले समुद्र में अनुमति नहीं होगी. साथ ही कहा है कि अमेरिका सही समय पर ईरान को खत्म करने के लिए तैयार है. ईरान ने इस मार्ग को प्रभावी रूप से इस बंद कर रखा है. 

यह भी पढ़ें: इस्लामाबाद में नहीं हुआ समझौता, अब क्या करेंगे ट्रंप? हॉर्मुज को लेकर बताया बड़ा एक्शन प्लान

Published at : 12 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
America IRAN Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, अमेरिका को सीधी चेतावनी
क्या अब हॉर्मुज के लिए होगी जंग? ईरान ने जारी किया 60 सेकंड का वीडियो, US को सीधी चेतावनी
विश्व
‘एक डॉलर में से 70 सेंट नहीं भेजेगी कनाडाई सेना, US पर...’, PM मार्क कार्नी ने किया बड़ा ऐलान
‘एक डॉलर में से 70 सेंट नहीं भेजेगी कनाडाई सेना, US पर...’, PM मार्क कार्नी ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan Live: ईरान का बड़ा बयान, युद्ध में मारे गए 3,375 लोगों की हुई पहचान, मृतकों में 500 महिलाएं शामिल
Live: ईरान का बड़ा बयान, युद्ध में मारे गए 3,375 लोगों की हुई पहचान, मृतकों में 500 महिलाएं शामिल
विश्व
US Iran Peace Talks Pakistan: पाक में चल रही थी ईरान-अमेरिका की मीटिंग, उधर UEA क्यों गए विदेश मंत्री जयशंकर?
पाक में चल रही थी ईरान-अमेरिका की मीटिंग, उधर UEA क्यों गए विदेश मंत्री जयशंकर?
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: आशा भोसले का निधन... सुरों के एक युग का अंत | Bollywood | Asha Bhosle Death
Saas Bahu Aur Saazish: देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ | Weekend Recap
165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
RCB ने 240 रन बनाकर किया वो काम, जो इससे पहले IPL में कोई नहीं कर पाया, MI की बॉलिंग ध्वस्त
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
एग्रीकल्चर
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget