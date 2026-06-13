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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज

'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज

Iran Rejects Donald Trump's claims: डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान की ओर से भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला किया गया, जिसे विफल कर दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय जहाज पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भारत में ईरानी दूतावास ने ट्रंप के आरोपों को पूरी तरह 'बेबुनियाद' बताते हुए कहा कि अमेरिका लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. ईरान का दावा है कि पिछले एक सप्ताह से भी कम समय में अमेरिकी सेना ने भारतीय नाविकों वाले तीन जहाजों पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई.

ईरानी दूतावास ने ट्रंप के आरोपों को किया खारिज
भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज को लेकर ट्रंप का आरोप पूरी तरह निराधार है. दूतावास ने कहा कि यह अमेरिका की ओर से हाल के हमलों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिनमें भारतीय नाविकों की जान गई.

अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप
ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने एक सप्ताह से भी कम समय में तीन भारतीय जहाजों को निशाना बनाया और तीन निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत हुई. दूतावास ने अमेरिकी कार्रवाई को 'क्रूर' और 'शर्मनाक' बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की.

ट्रंप ने ईरान पर लगाया था हमला कराने का आरोप
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ था. उन्होंने इस घटना को 'पूरी तरह अस्वीकार्य' बताया था. हालांकि इस दावे को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: 'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों को की बायोलैब्स की फंडिंग, कुर्सी छोड़ने से पहले FBI डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बड़ा दावा

ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका को घेरा
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भारतीय व्यापारिक जहाजों पर अमेरिकी हमले अमेरिका की 'राज्य प्रायोजित समुद्री लूट' और 'सशस्त्र डकैती' की नीति का उदाहरण हैं. उन्होंने मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग
ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका को जवाबदेह ठहराने की मांग की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का कथित गैरकानूनी रवैया वैश्विक शांति, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए.

बढ़ा अमेरिका-ईरान विवाद
भारतीय नाविकों की मौत और जहाजों पर हमले के मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. एक तरफ ट्रंप ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान अमेरिका पर सीधे हमले का आरोप लगा रहा है. इस पूरे मामले ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है.

Published at : 13 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Oman INDIA IRAN Ship Attack
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