Iran Anti-Khamenei Protests LIVE: LIVE: ईरान के 111 शहरों में फैली हिंसा, प्रदर्शन में 8 बच्चों समेत 45 की मौत, ट्रंप ने कहा- 'निहत्थों पर हथियार का इस्तेमाल'

Iran Anti-Khamenei Protests LIVE: ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं. सरकार ने देशभर में इंटरनेट बंद किया, जबकि ट्रंप ने दमन बढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 11:43 AM (IST)

LIVE

Key Events
ईरान में हिंसक प्रदर्शन
Source : ABPLIVE

Background

ईरान एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. 8 जनवरी 2026 यानी गुरुवार को देशभर में प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन और तेज कर दिया, जिससे हालात बीते दो हफ्तों में सबसे ज्यादा हिंसक हो गए. बढ़ती अशांति को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. इस विरोध की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई थी, जब ईरान की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. राजधानी तेहरान के ऐतिहासिक बाजार (ग्रैंड बाजार) के बंद होने के साथ ही आर्थिक नाराजगी सड़कों पर आ गई. हालांकि शुरुआत में यह आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा की गिरावट के खिलाफ था, लेकिन धीरे-धीरे यह सीधे सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन में बदल गया. अब यह आंदोलन सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है.

कई प्रमुख प्रांतीय शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जहां सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं. सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि दमनकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ईरान में विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों के 111 शहरों और कस्बों में फैल गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक कम से कम 34 प्रदर्शनकारी और चार सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं और 2,200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है.

स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू कर दिया है. इससे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक लोगों की पहुंच बाधित हो गई है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कदम सूचना के प्रवाह को रोकने और विरोध की आवाज दबाने की कोशिश है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर हिंसा बढ़ाते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा.

11:43 AM (IST)  •  09 Jan 2026

Iran Anti-Khamenei Protests LIVE: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस ने दिया ट्रंप को धन्यवाद

ईरान के विपक्षी नेता और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा, 'मैं आजाद दुनिया के लीडर, प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराने का अपना वादा दोहराया. अब समय आ गया है कि यूरोपियन लीडर्स समेत दूसरे लोग भी उनकी बात मानें, अपनी चुप्पी तोड़ें और ईरान के लोगों के सपोर्ट में और मजबूती से काम करें. मैं उनसे अपील करता हूं कि वह ईरानी लोगों से कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने के लिए सभी टेक्निकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमैटिक रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आवाज और उनकी इच्छा सुनी और देखी जा सके. मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज को चुप न होने दें.'

11:26 AM (IST)  •  09 Jan 2026

Iran Anti-Khamenei Protests LIVE: ईरानियों ने आजादी की मांग की

ईरान के विपक्षी नेता रजा पहलवी ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा, 'लाखों ईरानियों ने आज रात अपनी आजादी की मांग की. जवाब में, ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काट दी हैं. इंटरनेट बंद कर दिया है. लैंडलाइन काट दी हैं. यह सैटेलाइट सिग्नल को जाम करने की भी कोशिश कर सकते  है.'

