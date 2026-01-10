हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'प्रदर्शनकारी अल्लाह के दुश्मन, मिलेगा मृत्यु दंड', विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, ट्रंप लेंगे कोई एक्शन?

'प्रदर्शनकारी अल्लाह के दुश्मन, मिलेगा मृत्यु दंड', विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, ट्रंप लेंगे कोई एक्शन?

अमेरिकी संस्था के अनुसार, ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा यहां इंटरनेट भी पूरी तरह ठप है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ पिछले दो हफ्तों में विरोध प्रदर्शन देश के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है. शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन देश में आर्थिक बदहाली और महंगाई के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही इनका रुख पूरी तरह से राजनीतिक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक शासकों से सत्ता छोड़ने की मांग करना शुरू कर दिया है. इस बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से ईरानी शहरों के प्रमुख केंद्रों पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है.

10 बिंदुओं में जानें ईरान में विरोध प्रदर्शन का पूरा अपडेट

  • ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुआ कहा कि विरोध में भाग लेने वालों को 'अल्लाह का दुश्मन' माना जाएगा, जिस पर ईरानी कानून के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान है. ईरानी सरकारी टेलीविजन द्वारा प्रसारित बयान में कहा गया है कि 'दंगाइयों की मदद करने वालों' को भी इस आरोप का सामना करना पड़ेगा.
  • डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इस कार्रवाई में कहा गया है, 'अभियोजकों को सावधानीपूर्वक और बिना देरी किए, अभियोग जारी करके, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे और निर्णायक टकराव की नींव रखनी चाहिए, जो देश के साथ विश्वासघात करके और असुरक्षा पैदा करके देश पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं.'
  • अमेरिका में रह रहे अपदस्थ शाह के बेटे रजा पहलवी ने शनिवार (10 जनवरी, 2025) को प्रदर्शनकारियों से कहा, 'अब हमारा लक्ष्य सिर्फ सड़कों पर उतरना नहीं है. हमारा लक्ष्य ईरान के शहरों के केंद्रों पर अपना कब्जा करना और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने की तैयारी करना है.'
  • ईरान की सेना ने शनिवार (10 जनवरी, 2026) को कहा कि वह रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगी और लोगों से दुश्मनों की साजिशों का नाकाम करने का आग्रह किया. ईरानी सेना का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब धार्मिक नेतृत्व देश के हाल ही के सालों में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिशें तेज कर रहा है.
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने तेहरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या न करने को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है और ऐसे किसी कदम की स्थिति में संभावित अमेरिकी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं.
  • ट्रंप ने गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को यह भी कहा कि वह फिलहाल रजा पहलवी से मिलने के इच्छुक नहीं हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वह किसी विपक्षी नेता का समर्थन करने से पहले हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
  • ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार (9 जनवरी, 2026) को दिए गए एक उग्र भाषण में उपद्रवियों पर निशाना साधा और कहा कि इस्लामिक गणराज्य पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहे हैं.
  • पिछले दो हफ्तों से जारी ये विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान पर शासन कर रहे धार्मिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गए हैं.
  • ये प्रदर्शन इस्लामिक गणराज्य से नाराजगी के रूप में शुरू हुए क्योंकि ईरानी मुद्रा दिसंबर 2025 के अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.4 मिलियन से अधिक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई थी. 
  • अमेरिकी संस्था के अनुसार, ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा यहां इंटरनेट भी पूरी तरह ठप है.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, स्वाभिमान पर्व समारोह में भी हुए शामिल, Video

Published at : 10 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei Iran TEHRAN DONALD Trump Reza Pahlavi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Charcha With Chitra: किसकी होगी BMC? महायुति VS महाविकास अघाड़ी पर श्रीकांत शिंदे ने क्या बताया?
Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
UP News: 27 की रेस..फिल्म..डायलॉग..बांग्लादेश! | Yogi Adityanath on Bangladesh | Prayagraj
Sandeep Chaudhary: ड्राफ्ट लिस्ट में 1.04 करोड़ वोटर कैसे हुए अनमैप्ड? | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: पावर रेंजर्स के रीबूट में सबसे खतरनाक विलेन बनेंगी प्रियंका चोपड़ा? डिज़्नी प्लस प्रोजेक्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट (10.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, परिवार बोला- सच देखकर रोएगी दुनिया
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
ट्रेंडिंग
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
9 साल बाद दुकान में बॉयफ्रेंड को देख उड़ गए गर्लफ्रेंड के होश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्यार भरा सरप्राइज वीडियो
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget