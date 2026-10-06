ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन होगा ईरान का नया रक्षा मंत्री? 7 महीने बाद राष्ट्रपति ने इस नाम पर लगाई मुहर

कौन होगा ईरान का नया रक्षा मंत्री? 7 महीने बाद राष्ट्रपति ने इस नाम पर लगाई मुहर

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने रक्षा मंत्री पद के लिए मेहरदाद अखलागी के नाम का प्रस्ताव रखा है. ईरानी संसद की संबंधित समिति उनके प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा करेगी, जिसके बाद विश्वास मत होगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान और यमन में सोमवार को सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने रक्षा मंत्रालय की कमान के लिए मेहरदाद अखलागी के नाम का प्रस्ताव रखा है. वहीं, यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की है.

सेना ने दावा किया है कि उसने धुबाब जिले के साथ बाब अल-मंदेब के पास कई अहम ठिकानों पर दोबारा कब्जा कर लिया है. हालांकि, हूती समूह ने इस दावे को खारिज किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
मान गया पाकिस्तान-तुर्किए, मक्का पैक्ट के तहत सऊदी में भेजेंगे सेना
मान गया पाकिस्तान-तुर्किए, मक्का पैक्ट के तहत सऊदी में भेजेंगे सेना
विश्व
उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान? फ्लाई दुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
'उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान?' फ्लाईदुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
विश्व
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
विश्व
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा

मेहरदाद अखलागी होंगे ईरान के नए रक्षा मंत्री?

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, पेजेशकियन ने रक्षा मंत्री पद के लिए जिन मेहरदाद अखलागी के नाम का प्रस्ताव दिया है, वह हाल तक रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ कार्यकारी पद पर काम कर रहे थे. इससे पहले वह एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गनाइजेशन के मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

अब ईरानी संसद की संबंधित समिति अखलागी की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करेगी. इसके बाद संसद में उनके नाम पर विश्वास मत कराया जाएगा.

युद्ध की शुरुआत से खाली है रक्षा मंत्रालय

ईरान के रक्षा मंत्रालय में अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से कोई स्थायी प्रमुख नहीं है. शुरुआती हवाई हमलों के दौरान ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादेह की मौत हो गई थी. इसके बाद कई सैन्य कमांडरों ने अस्थायी तौर पर मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है.

यमन में हूती के खिलाफ 'यमन डॉन' अभियान

यमन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की है. सेना ने इस अभियान का नाम 'यमन डॉन' रखा है. सेना का कहना है कि उसने बाब अल-मंदेब के करीब धुबाब जिले और कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है. हूती विद्रोहियों ने सेना के इस दावे से इनकार किया है.

मोखा पर भी कब्जे का दावा

यमन की सरकार समर्थक सबा समाचार एजेंसी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से दावा किया है कि सरकारी बलों ने ताइज प्रांत के पश्चिम में स्थित रणनीतिक बंदरगाह शहर मोखा पर भी कब्जा कर लिया है.

सितंबर में ईरान समर्थित हूती समूह ने यमन के पश्चिमी लाल सागर तट पर बड़ी बढ़त बनाई थी. समूह ने रणनीतिक शहर और लाल सागर के कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. इन बढ़त के बाद हूती लड़ाकों का बाब अल-मंदेब के यमन वाले हिस्से पर नियंत्रण हो गया था.

बाब अल-मंदेब क्यों है इतना अहम?

मोखा यमन में हूती और सऊदी समर्थित सरकार के बीच चल रही लड़ाई का एक अहम केंद्र रहा है. इस शहर की रणनीतिक स्थिति के कारण इसका महत्व यमन की सीमाओं से काफी आगे तक है.

मोखा बाब अल-मंदेब स्ट्रेट से करीब 75 किलोमीटर उत्तर में स्थित है. यह समुद्री मार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है. ऐसे में इस इलाके पर नियंत्रण का असर लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच होने वाले समुद्री आवागमन पर भी पड़ सकता है.

ईरान ने अमेरिका पर साधा निशाना

बाब अल-मंदेब पर हूती नियंत्रण को लेकर ईरानी अधिकारियों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने इस घटनाक्रम को क्षेत्र में अमेरिका की बड़ी हार की दिशा में एक और कदम बताया.

उन्होंने कहा कि अमेरिका खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहा है. उनका तर्क था कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में सैन्य ठिकानों और हथियारों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण हासिल नहीं किया.

यह भी पढ़िएः बात करने के लिए बुलाया, कर लिया गिरफ्तार, नर्सें बोलीं- थलापति विजय ने दिया धोखा

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Masoud Pezeshkian IRAN Mehrdad Akhlaghi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मान गया पाकिस्तान-तुर्किए, मक्का पैक्ट के तहत सऊदी में भेजेंगे सेना
मान गया पाकिस्तान-तुर्किए, मक्का पैक्ट के तहत सऊदी में भेजेंगे सेना
विश्व
उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान? फ्लाई दुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
'उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान?' फ्लाईदुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
विश्व
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
विश्व
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
‘होर्मुज वजह नहीं...’, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पर ट्रंप का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
दिल्ली NCR
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
विश्व
उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान? फ्लाई दुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
'उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान?' फ्लाईदुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
राजस्थान
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज, कारोबारियों के छलके आंसू
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज
विश्व
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
नाइजीरिया में क्रैश हुआ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 32 लोगों की मौत
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget