‘हमारी सेना पूरी तरह से तैयार’, अमेरिका के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने दी बड़ी धमकी

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ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने रविवार (29 मार्च, 2026) को अमेरिका की ओर से संभावित जमीनी हमले किए जाने की आशंकाओं के बीच बड़ी धमकी दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएं अमेरिका के किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देने के साथ-साथ उसके अन्य सहयोगी देशों को भी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के क्षेत्रीय सहयोगी तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो उन्हें भी इसके नतीजे भुगतने होंगे.

पीठ पीछे जमीनी हमले की प्लानिंग कर रहा US: गालिबाफ

इजरायल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबाफ ने कहा कि अगर किसी भी तरह से तनाव बढ़ता है तो ईरान उसका कड़ा जवाब देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने की बात करता है, जबकि निजी तौर पर वह सैन्य संघर्ष की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा, ‘दुश्मन देश संवाद की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे जमीनी हमले को योजना बनाता है. अमेरिका 15 बिंदुओं की सूची के जरिए वह हासिल करना चाहता है, जो वह युद्ध में जीत नहीं सका. हमारी सैनाएं तैयार हैं और हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे.’

गालिबाफ ने US पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप

गालिबाफ ने वाशिंगटन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका सार्वजनिक तौर पर कूटनीति की वकालत कर रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका दबाव बनाकर उन सभी रियायतों को छीनने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर सका है.

उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी डायरेक्ट सैन्य टकराव का सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा और जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर ईरान की सशस्त्र सेनाएं जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

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