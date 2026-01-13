Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान में जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिका से कार्रवाई करने की मांग की है. रजा पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करते हुए कहा कि देर करने के बजाए ईरान पर जल्द कार्रवाई करें, ताकि ईरान की इस्लामिक शासन का जल्द अंत किया जा सके.

हम लगातार ट्रंप प्रशासन के संपर्क में हैं: रजा पहलवी

रजा पहलवी ने सोमवार (12 जनवरी, 2026) को CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की है. पहलवी ने कहा, 'हमें कार्रवाई की जरूरत है. ईरान में कम से कम लोगों की जान जाए, यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप किया जाए, ताकि यह इस्लामिक शासन अंत में ढह जाए और हम जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन सभी का अंत हो.'

उन्होंने कहा कि हम ट्रंप प्रशासन के संपर्क में रहे हैं, हालांकि उन्होंने बातचीत का विवरण साझा नहीं किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस्लामिक रिपब्लिक की ओर से हाल ही में अमेरिका से संपर्क करने का उद्देश्य देशभर में हो रहे प्रदर्शनों को काबू में करना है, जो उनके अनुसार सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन के लिए खतरा बन सकते हैं.

ट्रंप की खींची रेड लाइनें पार हो चुकी है: पहलवी

रजा पहलवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से खींची गई रेड लाइनें पहले ही पार की जा चुकी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह अशांति को खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है. उन्होंने कहा, 'इस पूरे घटनाक्रम में गेम चेंजर कदम यह होगा कि इस शासन को यह समझ आ जाए कि वह अब दुनिया की प्रतिक्रिया के बिना दमन की लगातार कैंपेन पर मुहिम पर भरोसा नहीं कर सकता.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो इस पर पहलवी ने कहा कि ट्रंप की ओर से ईरान की जनता के प्रति एकजुटता दिखाने का मतलब है कि आखिरकार ईरान की जनता की मांग का समर्थन करना और उनकी मांग यही है कि ईरान से अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक शासन को सत्ता से जाना ही चाहिए.

