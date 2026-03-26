हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Opens Hormuz For India: 'भारत जैसे दोस्त....', कहकर ईरान ने इंडिया को भेजी गुड न्यूज, तेल संकट के बीच खोला होर्मुज

Iran Opens Hormuz For India: 'भारत जैसे दोस्त....', कहकर ईरान ने इंडिया को भेजी गुड न्यूज, तेल संकट के बीच खोला होर्मुज

Straight of Hormuz Opens: दुनियाभर में तेल और गैस की किल्लत के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है. ईरान ने अपने 5 दोस्त देशों के जहाजों को होर्मुज पार करने की इजाजत दी है, जिसमें भारत भी शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 26 Mar 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजरायल-अमेरिका जंग के 27वें दिन ईरान ने राहत भरी खबर दी है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा की कि भारत समेत अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी गई है.

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत है. मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की. पोस्ट में लिखा, 'हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान सहित अपने मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति दे दी है.'

UN महासचिव की अपील के बाद फैसला

यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अपील के बाद आया है. गुटेरेस ने कहा था कि होर्मुज लंबे समय तक बंद रहने से तेल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. खासकर इस मौसम में जब दुनिया भर में खेती-बुवाई चल रही है, इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने युद्ध तुरंत खत्म करने की अपील की थी.

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने स्टेट टीवी को दिए इंटरव्यू में बताया कि कई देशों के जहाज मालिकों ने उनसे संपर्क किया और सुरक्षित मार्ग की मांग की. उन्होंने कहा, 'कुछ देश जो हमारे मित्र हैं या जिनके साथ हमने फैसला किया, उनके जहाजों को हमारे सशस्त्र बलों ने सुरक्षित गुजरने दिया. आपने देखा होगा चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत. भारत के दो जहाज कुछ रात पहले गुजरे. यह आगे भी जारी रहेगा, यहां तक कि युद्ध के बाद भी.'

किन देशों के जहाज नहीं गुजर सकेंगे?

अराघची ने साफ कहा कि अमेरिका, इजरायल और उन खाड़ी देशों के जहाजों को अनुमति नहीं दी जाएगी जो इस जंग में शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'हम युद्ध की स्थिति में हैं. इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र माना जा रहा है. दुश्मन और उनके सहयोगी जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है. लेकिन दूसरे देशों के लिए रास्ता खुला रहेगा.'

भारत को मिली बड़ी राहत

यह फैसला भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ज्यादा तेल जरूरतें खाड़ी से पूरी करता है. रिलायंस जैसी कंपनियां पहले ही ईरान से तेल खरीद चुकी हैं. होर्मुज खुलने से तेल, गैस और उर्वरक की सप्लाई पर असर कम होगा, जिससे पेट्रोल-डीजल और खाद की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा.

ईरान ने कहा कि गैर-दुश्मन जहाजों को गुजरने से पहले ईरानी अधिकारियों से समन्वय करना जरूरी होगा और वे ईरान के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं कर सकते.

ट्रंप के 15 सूत्रीय प्लान का क्या होगा?

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले टाल दिए हैं और 15 सूत्रीय शांति प्लान भेजा है, लेकिन ईरान अभी भी सख्त रुख पर है और पाकिस्तान की मध्यस्थता को खारिज कर चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात की थी और हॉर्मुज को सुरक्षित रखने की अपील की थी. ईरान का यह कदम भारत की कूटनीति और दोस्ताना रिश्तों का नतीजा माना जा रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल निर्यात होता है. इसका आंशिक खुलना वैश्विक तेल बाजार के लिए राहत की खबर है, हालांकि पूरी स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है.

Published at : 26 Mar 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Reliance Iraq Pakistan Iran Gas Oil Crisis INDIA CHINA Crude Oil Crisis US Iran War Iran Oil UNited Nations IRAN Straight Of Hormuz LPG Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा रूस! खुफिया एजेंसियों का दावा- दवाइयां और खाना भी पहुंचाने की तैयारी
Live: ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा रूस! खुफिया एजेंसियों का दावा- दवाइयां और खाना भी पहुंचाएगा
विश्व
Iran Opens Hormuz For India: 'भारत जैसे दोस्त....', कहकर ईरान ने इंडिया को भेजी गुड न्यूज, तेल संकट के बीच खोला होर्मुज
'भारत जैसे दोस्त....', कहकर ईरान ने इंडिया को भेजी गुड न्यूज, तेल संकट के बीच खोला होर्मुज
विश्व
बांग्लादेश बस हादसे में 23 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता, पुलिस ने क्या बताया?
बांग्लादेश बस हादसे में 23 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता, पुलिस ने क्या बताया?
विश्व
US Israel Iran War Survey: जंग को लेकर टेंशन में अमेरिकी, सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया, बोले- ईरान पर...'
जंग को लेकर टेंशन में अमेरिकी, सर्वे के आंकड़ों ने चौंकाया, बोले- ईरान पर...'
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भीषण सड़क हादसा! आंध्र प्रदेश में बस टिपर से टकराई, जिंदा जले 12 यात्री
भीषण सड़क हादसा! आंध्र प्रदेश में बस टिपर से टकराई, जिंदा जले 12 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
विश्व
तेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'
तेहरान ने ठुकराया प्रस्ताव तो ट्रंप का चढ़ा पारा, बोले- 'ईरान को डर.... हम उन्हें मार डालेंगे'
क्रिकेट
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
हेल्थ
GLP-1 Weight Loss Drugs: GLP-1 दवाएं कितनी खतरनाक? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह दवा बेची तो खैर नहीं
GLP-1 दवाएं कितनी खतरनाक? हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा- बिना डॉक्टर की सलाह दवा बेची तो खैर नहीं
नौकरी
UP Jobs 2026: सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
सरकारी नौकरी का मौका! UP में 2700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget