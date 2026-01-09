Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान में बढ़ती महंगाई और करेंसी में गिरावट को लेकर सरकार विरोधी आंदोलन तेज होते जा रहे हैं. विरोध प्रदर्शन ईरान के 50 बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं. लगभग 2 हफ्ते से ईरान में हो रहे प्रदर्शन दिनों दिन हिंसक होते जा रहे हैं. मानवाधिकार समूहों के मुताबिक इन प्रदर्शन के दौरान 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने इस बीच बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है. अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे पहलवी ने साफ किया है कि वो ईरान लौटकर तानाशाही से मुक्ति की राष्ट्रीय प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि समय करीब आ चुका है.

Millions of Iranians demanded their freedom tonight. In response, the regime in Iran has cut all lines of communication. It has shut down the Internet. It has cut landlines. It may even attempt to jam satellite signals.



I want to thank the leader of the free world, President… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

अमेरिका में रह रहे रेजा पहलवी ने क्या कहा

निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने शुक्रवार (9 जनवरी, 2025) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लाखों ईरानियों ने आज रात अपनी आज़ादी की मांग की. जवाब में ईरान में सरकार ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनें काट दी हैं और इंटरनेट भी बंद कर दिया है, लैंडलाइन तक काट दी गई हैं. यह सैटेलाइट सिग्नल को जाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का जताया आभार

अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताते हुए रेजा पहलवी ने कहा कि मैं आज़ाद दुनिया के लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराने का अपना वादा दोहराया. अब समय आ गया है कि यूरोपियन लीडर्स समेत दूसरे लोग भी उनकी बात मानें और अपनी चुप्पी तोड़ें. ईरान के लोगों के सपोर्ट में और मज़बूती से काम करें.

उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे अपील करता हूं कि वे ईरानी लोगों से कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने के लिए सभी टेक्निकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमैटिक रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आवाज़ और उनकी इच्छा सुनी और देखी जा सके. मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज़ को चुप न होने दें.

