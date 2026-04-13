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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ये आखिरी वॉर्निंग है, अगर नहीं माने तो...', होर्मुज में अमेरिकी जंगी जहाज को ईरान नेवी ने दी थी धमकी, Video

'ये आखिरी वॉर्निंग है, अगर नहीं माने तो...', होर्मुज में अमेरिकी जंगी जहाज को ईरान नेवी ने दी थी धमकी, Video

ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरानी सैनिक कैसे अमेरिका युद्धपोत को होर्मुज से वापस लौटने की धमकी दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 12:20 PM (IST)
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ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरानी नौसेना ने होर्मुज में एंट्री के बाद अमेरिकी नौसेना के मिसाइल विध्वंसक पोत को वापस लौटने की चेतावनी दी. अमेरिका ने शनिवार को घोषणा की थी कि 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर और यूएसएस माइकल मर्फी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं. 

आदेश न मानने पर हमला किया जाएगा- IRGC

ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर को मार्ग बदलने और वापस जाने की चेतावनी देते दिख रहे हैं. ईरानी नेवी का एक मेंबर अमेरिकी युद्धपोत को उसकी पहचान संख्या बताते हुए कह रहा है, "नौसेना युद्धपोत 121, यह सेपाह नौसेना स्टेशन है. आपको तुरंत अपना मार्ग बदलकर हिंद महासागर में वापस जाना होगा. अगर आप मेरा आदेश नहीं मानते हैं तो आप पर हमला किया जाएगा." 

ईरानी सैनिक और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन की मेंबर में हुई बातचीत

इसके बाद यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन की एक मेंबर ईरानी नेवी को जवाब देते हुए कहती है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ट्रांजिट पैसेज में है. आपको कोई चुनौती देने का इरादा नहीं है. फिर आईआरजीसी का सैनिक कहता है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत ओमान सागर को पार कर रहा है. यह सेपाह नौसेना है, यह सेपाह नौसेना है, अंतिम चेतावनी... अंतिम चेतावनी. इसके बाद वीडियो में आस-पास अमेरिकी नौसेना का स्टेशन दिखाई देता है.

वापस मुड़ गए अमेरिकी युद्धपोत 

आईआरजीसी का सैनिक कहता है ओमान सागर में मौजूद सभी जहाजों सावधान. यह ईरानी सेपाह नौसेना है. अगर आपको अपने आस-पास कोई युद्धपोत दिखे, तो उनसे 10 मील से अधिक की दूरी बनाए रखें, क्योंकि मैं बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलीबारी करने के लिए तैयार हूं. ईरानी मीडिया ने बताया कि आईआरजीसी की चेतावनी के बाद अमेरिकी युद्धपोत वापस मुड़ गए, जिसने कथित तौर पर उनकी ओर एक ड्रोन दागा था.

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Published at : 13 Apr 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
US NAVY IRAN Strait Of Hormuz USS Frank E Petersen Jr
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