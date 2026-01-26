हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Mural Warns to US: समंदर में खून-खून, अमेरिका के वॉरशिप पर बम धमाके, ईरान ने पोस्टर जारी कर मचाया बवाल

Iran Mural Warns to US: ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधर नहीं रहे और इस बीच खामेनेई प्रशासन ने एक विवादित पोस्टर जारी कर दिया. इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट दिख रहा है, जिस पर लाशें और खून फैला हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Jan 2026 04:19 PM (IST)
ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा और साफ संदेश दिया है. तेहरान के दिल में एंगेलाब स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा म्यूरल यानी पोस्टर लगाया गया है, जो अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर वो ईरान पर कोई सैन्य हमला करता है, तो इसका जवाब बहुत भयानक होगा.

म्यूरल में क्या दिख रहा है?

यह म्यूरल रविवार (25 जनवरी 2026) को ईरानी अधिकारियों ने लगवाया है. एंगेलाब स्क्वायर वो जगह है जहां ईरान सरकार अक्सर ऐसे बड़े संदेश वाले पोस्टर बदलती रहती है...

  • यह एक बड़ा बिलबोर्ड है, जिसमें ऊपर से देखा गया एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया गया है.
  • कैरियर के डेक पर लड़ाकू विमान जलते और फटते हुए नजर आ रहे हैं.
  • डेक पर शव बिखरे पड़े हैं और खून की लकीरें बहकर समुद्र में गिर रही हैं. ये लकीरें अमेरिकी झंडे की लाल और सफेद धारियों जैसी आकृति बना रही हैं.
  • इसके साथ ही एक कोने में बड़ा-बड़ा लिखा है: 'If you sow the wind, you shall reap the whirlwind' यानी अगर तुम हवा बोओगे, तो तुम बवंडर काटोगे. यह मैसेज अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में है.

ईरान सरकार ने यह म्यूरल क्यों लगाया है?

यह चेतावनी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच आई है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ी अमेरिकी फ्लीट मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही है, जिसमें USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत शामिल हैं. ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मार रहा है और सामूहिक फांसी की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कोई सैन्य कार्रवाई पिछले जून में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमलों से भी ज्यादा बड़ी होगी.

 

ईरान का विवादित पोस्टर
ईरान का विवादित पोस्टर

ईरान बोला: 'उंगली ट्रिगर पर है'

ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरानी मुद्रा रियाल के गिरने से शुरू हुए ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। ईरान सरकार ने इनका सख्त दमन किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और 40 हजार से ज्यादा गिरफ्तार हुए. दो हफ्ते का इंटरनेट ब्लैकआउट भी लगा रहा. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि उनकी फोर्स 'पहले से ज्यादा तैयार है और उंगली ट्रिगर पर है.'

ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया है. ईरान का टॉप प्रॉसीक्यूटर ने कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह से झूठा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान में 800 लोगों की फांसी रुकवा दी है.

इस पोस्टर का क्या मतलब निकलता है?

यह म्यूरल सिर्फ एक पोस्टर नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी है कि 'हमला किया तो बहुत बड़ा जवाब मिलेगा.' दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश भी मध्य पूर्व में अपने फाइटर जेट्स और सैन्य संसाधन बढ़ा रहे हैं. दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि क्या ये सिर्फ चेतावनियां हैं या असल में कोई बड़ा टकराव होने वाला है. ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी हमले को चुपचाप नहीं सह लेगा.

Published at : 26 Jan 2026 04:19 PM (IST)
