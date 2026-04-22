अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है. ट्रंप ने ये कदम मौजूदा सीजफायर के खत्म होने से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की अपील पर उठाया है. महीने भर से अधिक समय से मिडिल ईस्ट में जारी जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता होनी थी, लेकिन ईरान के सहमत न होने के कारण दोनों देशों में बातचीत नहीं हो सकी.

इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने 12वीं शताब्दी के कवि सादी शिराजी की एक कविता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा, "अक़लीम-ए-फ़ारस (पारस का राज्य) को दुनिया के दुखों की परवाह नहीं, जब तक उसके सिर पर तुम्हारी जैसे खुदा (ईश्वर) की छाया है. हे रब! फितना फैलाने वाली हवा से फ़ारस की धरती की रक्षा करना, जब तक धरती रहे और हवा में भी वफ़ा बाकी रहे.”

ट्रंप ने ईरान पर टाला हमला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है और सीजफायर को बढ़ाने का फैसला किया है. ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील पर यह कदम उठाया गया है, ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके.

ईरान पर नाकाबंदी जारी रहेगी- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार इस समय गंभीर रूप से बंटी हुई है. ऐसे में वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को रोक दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वह ईरान पर नाकाबंदी जारी रखे और हर स्थिति के लिए तैयार रहें. इसका साफ मतलब है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन हमले जैसी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी.

इसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि सीजफायर तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा.

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