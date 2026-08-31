'भारत कर सकता मदद...', पीएम मोदी से बोले ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (31 अगस्त 2026) को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक की. इस बैठक में पेजेशकियान ने पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका ने अपने वादे को पूरा नहीं किया इसके बावजूद ईरान एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है. पेजेशकियान ने कहा कि इलाके में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में भारत काफी मदद कर सकता है.

सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पेजेशकियान ने कहा, 'हम अब भी समझौते और आपसी समझ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि युद्ध जारी रखने से न तो हमारे हितों को और न ही क्षेत्र या मानवता के हितों को कोई लाभ होता है.' फार्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे.

पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं. उन्होंने कहा, 'चाबहार पोर्ट दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित है, जिसके एक टर्मिनल को तैयार करने में भारत ने कम से कम 12 करोड़ डॉलर (120 मिलियन डॉलर) का निवेश किया है. इस परियोजना पर लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिका की ओर से दी गई छूट रविवार (30 अगस्त 2026) को समाप्त हो गई.'

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