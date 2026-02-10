मरने से पहले ईरान के युवक का वीडियो मैसेज, ट्रंप से क्यों कहा- 'कोई समझौता मत करना...'

Iran Man Video Message: ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशेहर के रहने वाले एक युवक ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है. इससे पहले उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों से अपील की थी कि वे ईरान की मौजूदा सरकार से कोई भी समझौता न करें. यह जानकारी विपक्ष से जुड़े मीडिया और कुछ क्षेत्रीय अखबारों की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है. ईरान इंटरनेशनल ने भी इस बारे में रिपोर्ट की है.

इस युवक की पहचान ईरानी मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरिया हामिदी के रूप में की है. उसने करीब 10 मिनट का एक वीडियो अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया था, जो बीते सप्ताहांत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में क्या कहा पूरिया हामिदी ने

वीडियो की शुरुआत में उसने कहा, 'अगर आप यह देख रहे हैं, तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं.' उसने बताया कि वह यह वीडियो इसलिए बना रहा है ताकि दुनिया का ध्यान ईरान में हुए कथित दमन की तरफ जाए. उसने कहा कि हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरानी सरकार ने लोगों पर सख्त कार्रवाई की और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए.

उन्होंने कहा, '40 हजार से ज्यादा लोग मारे गए या कत्ल कर दिए गए. यह रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन से भी ज्यादा है.' हालांकि, एबीपी न्यूज इस वीडियो की सच्चाई और हामिदी की मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है.

ट्रंप और अमेरिका से सीधी अपील

वीडियो में हामिदी ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए कहा कि ईरान की सरकार से कोई भी समझौता उन लोगों के साथ धोखा होगा, जो मारे गए हैं. उसने कहा, 'कृपया मैं आपसे विनती करता हूं, इस समझौते को रोकने के लिए जो कर सकते हैं, कीजिए.'

उसने यह भी कहा कि ट्रंप ने पहले ईरान के लोगों से कहा था कि वे प्रदर्शन करते रहें और उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा था. लेकिन उसने कहा कि हथियारों से लैस लोगों से लड़ना आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है और ईरान के लोग अकेले इस सरकार को हरा नहीं सकते.

'अमेरिका का हमला ही आखिरी उम्मीद'

हामिदी ने वीडियो में कहा कि सिर्फ अमेरिका की दखल ही ईरान के आम लोगों को बचा सकती है. उसने कहा, 'अमेरिका का ईरान पर हमला ही हमारी अभी की आखिरी उम्मीद है. हम इस सरकार से अकेले नहीं लड़ सकते. हमारे लोगों को बाहर से मदद चाहिए.'

वीडियो में उसने ईरान के धार्मिक नेतृत्व की आलोचना की और देश से बाहर रह रहे प्रिंस रजा पहलवी का समर्थन किया. उसने उन्हें 'अस्थायी सरकार बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प' बताया. उसने यह भी कहा कि ईरान के बाहर कई विरोधी गुट हैं और उनसे अपील की कि वे आपस में लड़ना बंद करें और एक साथ आएं.

'हमारे लोग बहुत निराश हैं'

हामिदी ने कहा कि ईरान के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा निराश हैं और अमेरिका का हमला ही उनकी आखिरी उम्मीद है. उसने कहा, 'आप नहीं जानते कि हमारे लोग अभी कितने बेबस हैं. मैं खुद न ठीक से खा पा रहा हूं, न सो पा रहा हूं. मैं रो भी नहीं पा रहा, क्योंकि यहां पैदा होना और बिना भविष्य के जीना बहुत ही दुख की बात है. लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इतने सब के बाद मेरे देश के लोगों का भविष्य बदलेगा.'

वीडियो के आखिर में ईरान के लोगों से संदेश

हामिदी ने कहा कि वह इस वीडियो के जरिए अपनी जिंदगी को कोई मतलब देना चाहता है और चाहता है कि ईरान के लोग एक-दूसरे का साथ दें. वीडियो के आखिर में उसने फारसी भाषा में कहा, 'हम ईरान के लोग बहुत अकेले हैं और हमारा कोई नहीं है, इसलिए एक-दूसरे का साथ दीजिए. ईरान जिंदाबाद.' ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक, वीडियो जारी करने के कुछ समय बाद उसने खुदकुशी कर ली, हालांकि इसकी अभी तक अलग से पुष्टि नहीं हो पाई है.

ईरान में विरोध प्रदर्शन और सख्त कार्रवाई

यह मामला ऐसे वक्त सामने आया है, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार ने देश भर में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबा दिया है. इन प्रदर्शनों के दौरान भारी हिंसा हुई थी और हजारों लोग मारे गए थे. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्रवाई में कम से कम 5,000 लोगों की मौत हुई है.