अमेरिका से बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएगा ईरान? होर्मुज को छोड़ अब किस पर अटकी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान, होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म होने तक वार्ता नहीं करेगा।

अमेरिका शांति वार्ता के लिए विशेष दूत के नेतृत्व में दल भेजेगा।

ईरान के साथ समझौता न होने पर अमेरिका विनाशकारी कार्रवाई करेगा।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए दूसरे दौर की शांति वार्ता होने वाली है. ईरान के साथ युद्ध और तनाव को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपने प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद भेजने की घोषणा कर दी है. वहीं, दूसरी तरफ यह बात सामने आई है कि ईरान अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने वाला है.

अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता पर ईरान का पक्ष क्या?

अल जजीरा ने ईरानी तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरान की ओर से फिलहाल पाकिस्तान में वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला नहीं लिया गया है. यह कहा गया कि जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक ईरान पाकिस्तान में कोई बातचीत दल नहीं भेजेगा.

तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने कहा कि ईरानी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि जब तक ट्रंप की ओर घोषित नौसैनिक नाकेबंदी प्रभाव में है, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी.

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इस्लामाबाद जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि करते हुए कहा कि US शांति मिशन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए जाने वाले हैं. इस प्रतिनिधिमंडल में स्टीव विटकॉफ के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल रहेंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार (18 अप्रैल, 2026) को कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शांति वार्ता के दूसरे दौर से पहले सोमवार (20 अप्रैल, 2026) की रात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे. इसमें अहम बात यह है कि इस बार होने वाली शांति वार्ता में अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे.

ईरान के साथ नहीं हुआ समझौता तो क्या करेंगे ट्रंप?

राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के ट्रे यिंगस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘अगर समझौता नहीं हुआ, वो समझौता जो हमने किया था, तो मैं उनके सभी पुल और पावर प्लांट को तबाह कर दूंगा. अगर वे समझौते पर साइन नहीं करते हैं तो पूरा देश तबाह हो जाएगा.’

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