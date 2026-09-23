'होर्मुज से बिना इजाजत गुजरे तो 20% लगेगा जुर्माना', ईरान की बड़ी धमकी

ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट से बिना अनुमति गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है. नए प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत के 20 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना चुकाने तक संबंधित जहाज को अस्थायी रूप से हिरासत में भी रखा जा सकता है. ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

संसद की सुरक्षा समिति ने दी मंजूरी

फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने बताया कि समिति ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आवागमन को नियंत्रित करने वाले नए कानूनी प्रावधानों को मंजूरी दी है.

इन प्रावधानों के तहत जिन जहाजों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उन पर उनके कार्गो यानी माल की कुल कीमत का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना जमा होने तक जहाज को अस्थायी तौर पर रोके रखने का प्रावधान भी किया गया है.

समुद्री कानून के विशेषज्ञ करेंगे निगरानी

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की न्यायपालिका को इन नियमों के अमल और उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष शाखाएं बनाने का निर्देश दिया गया है. इन शाखाओं में समुद्री कानून और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के विशेषज्ञों के साथ न्यायाधीशों को तैनात किया जाएगा. इसका मकसद होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई की निगरानी करना है.

अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए संविधान का ढांचा तय

नए कानून में यह भी कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से संबंधित किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौते या बाध्यकारी दस्तावेज को ईरान के संविधान के अनुच्छेद 77, 125, 176 और 57 के तहत ही तैयार किया जाना चाहिए.

इसके अलावा ईरान के सशस्त्र बलों का जनरल स्टाफ सीधे या रक्षा मंत्रालय के माध्यम से हर तीन महीने में संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति को कानून के अमल से जुड़ी रिपोर्ट देगा.

ट्रंप के ईरान बयान के बाद फिर बढ़ी तेल की कीमत

ईरान के नए नियम ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजार पर भी नजर बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के बाद मंगलवार, 22 सितंबर को कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई.

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान को लेकर कहा कि उनके सामने एक बड़ा फैसला है. उन्होंने शांति समझौते और ईरान के खिलाफ बेहद कड़ी सैन्य कार्रवाई के बीच विकल्प का जिक्र किया. हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान अंततः किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं.

परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका की चेतावनी

ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया और कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा.

ट्रंप के भाषण के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 100.04 डॉलर प्रति बैरल पर बनी रही. वहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 91 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े नए नियमों और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच तेल बाजार की गतिविधियों पर आगे भी नजर बनी रहने की संभावना है.

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