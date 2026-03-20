उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बड़े सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया, जिसमें देश के नए आधुनिक टैंक को दिखाया गया. सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह टैंक उत्तर कोरिया की सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

प्योंगयांग के ट्रेनिंग बेस पर हुआ अभ्यास

यह सैन्य अभ्यास गुरुवार को प्योंगयांग के ट्रेनिंग बेस नंबर 60 में हुआ. इसमें बख्तरबंद यूनिट्स ने एंटी-टैंक मिसाइलों से फायरिंग की. वहीं पीछे की यूनिट्स ने दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाकर रास्ता साफ किया, ताकि इन्फैंट्री और टैंक आगे बढ़ सकें. इस दौरान किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू-ए के साथ मौजूद रहे. दोनों ने सैनिकों और टैंक यूनिट्स के इस अभ्यास को करीब से देखा.

नए टैंक की खासियतें

सरकारी एजेंसी के मुताबिक, इस नए टैंक में बेहतर मूवमेंट, ताकतवर हथियार और मजबूत सुरक्षा सिस्टम हैं. इसमें मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव की भी खास व्यवस्था दी गई है.किम जोंग उन ने अभ्यास देखकर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते टैंकों का यह नजारा सेना की बहादुरी और हिम्मत को दिखाता है.

टैंक इंडस्ट्री में प्रगति का दावा

उन्होंने कहा कि देश ने टैंक बनाने की तकनीक में बड़ी प्रगति की है. किम के मुताबिक, दुनिया में ऐसा कोई बख्तरबंद हथियार नहीं है जिसकी सुरक्षा क्षमता इस टैंक जितनी मजबूत हो.

बढ़ते तनाव के बीच हुआ अभ्यास

यह सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है. हाल ही में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल परीक्षण किए हैं. इसके अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरे किए हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं.