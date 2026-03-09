हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध में बाद-ए-सबा हैक! लाखों ईरानियों के फोन में नमाज की ऐप टारगेट क्यों बनी, जानें पूरा मामला

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध में बाद-ए-सबा हैक! लाखों ईरानियों के फोन में नमाज की ऐप टारगेट क्यों बनी, जानें पूरा मामला

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान लोकप्रिय धार्मिक ऐप बड़े सबा कैलेंडर को हैक कर लाखों ईरानियों को संदेश भेजे गए. रिपोर्ट के अनुसार यह एक साइबर-मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान साइबर युद्ध का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार इजरायल से जुड़े साइबर ऑपरेशन में ईरान के लोकप्रिय धार्मिक मोबाइल ऐप बड़े सबा कैलेंडर को हैक कर दिया गया. इस ऐप के जरिए लाखों ईरानी यूजर्स के फोन पर अचानक राजनीतिक संदेश भेजे गए. यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे. रिपोर्ट के अनुसार हमलों के कुछ ही मिनट बाद ईरान में लोगों के फोन पर बड़े सबा ऐप से मदद आ गई है जैसा मैसेज दिखाई देने लगा.

बड़े सबा कैलेंडर ईरान में इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय इस्लामिक ऐप है. यह ऐप हिजरी कैलेंडर दिखाता है और दिन में पांच बार नमाज के समय—फज्र, जुहर, असर, मगरिब और ईशा की याद दिलाता है. इसके साथ ही अजान की सूचना और इस्लामी त्योहारों की जानकारी भी देता है. गूगल प्ले पर इसके 50 लाख से अधिक डाउनलोड बताए जाते हैं, इसलिए यह ईरान में बहुत भरोसेमंद ऐप माना जाता है. इसी भरोसे का फायदा उठाकर हैकर्स ने इसे साइबर-मनोवैज्ञानिक अभियान के लिए इस्तेमाल किया.

हैकर्स ने क्या मैसेज भेजे

India Today की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी की सुबह लाखों यूजर्स को फारसी भाषा में कई नोटिफिकेशन भेजे गए. इनमें कहा गया कि अब बदला लेने का समय आ गया है और सुरक्षा बलों को निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई बंद करनी चाहिए. एक मैसेज में सैनिकों से कहा गया कि वे अपने हथियार डाल दें या आजादी की ताकतों के साथ शामिल हो जाएं. इन मैसेज का मकसद ईरानी सेना और सुरक्षा बलों में भ्रम और दबाव पैदा करना बताया गया है.

साइबर और सैन्य हमले साथ-साथ

विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं था. उसी समय ईरान के कई समाचार संगठनों और वेबसाइटों को भी निशाना बनाया गया. इसके साथ ही देश में लगभग 36 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित रहीं, जिससे लोगों के लिए सही जानकारी की पुष्टि करना मुश्किल हो गया. विश्लेषकों का कहना है कि जब इंटरनेट और मीडिया बाधित हो जाते हैं, तब किसी भरोसेमंद ऐप से आया संदेश लोगों पर ज्यादा असर डालता है. यही वजह है कि बड़े सबा जैसे धार्मिक ऐप को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया.

Published at : 09 Mar 2026 03:08 PM (IST)
