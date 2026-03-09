पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने सिर्फ कुछ दिनों में ही कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है. पिछले 10 दिनों में हमलों और जवाबी कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं और कई हजार घायल हुए हैं. सबसे ज्यादा असर ईरान और लेबनान में देखा गया है, जबकि खाड़ी और आसपास के कई देशों में भी मौत और घायलों की खबरें सामने आई हैं.

ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान

युद्ध में अब तक ईरान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. यहां 1332 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं. लगातार हमलों और सैन्य कार्रवाई के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं.

अमेरिका और इजरायल में भी हताहत

अमेरिका के 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं. वहीं, इजरायल में 13 लोगों की मौत और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं.

लेबनान में भारी तबाही

लेबनान में हालात बेहद गंभीर हैं. यहां 394 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. लगातार हमलों के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.

खाड़ी देशों में भी असर

युद्ध का असर कई खाड़ी देशों में भी देखा गया है. कई देशोें में

कुवैत - 6 मौत, दर्जनों घायल

बहरीन - 1 मौत, 40 घायल

कतर - 16 घायल

संयुक्त अरब अमीरात - 4 मौत, 112 घायल

ओमान - 1 मौत, 5 घायल

सऊदी अरब - 2 मौत, 12 घायल

इराक और जॉर्डन में भी नुकसान

इराक में 6 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. वहीं,जॉर्डन में 14 लोग घायल बताए गए हैं. अब तक साइप्रस में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है.

सऊदी अरब हमले में किसी भारतीय की मौत नहीं

इससे एक दिन पहले सऊदी सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा था कि हमले में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी की मौत हुई है. दूतावास ने एक्स पर जारी बयान में कहा, 'कल शाम अल-खार्ज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भारतीय की मौत नहीं हुई, यह राहत की बात है. इस मामले में दूतावास संबंधित सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है.' दूतावास ने यह भी बताया कि कम्युनिटी वेलफेयर काउंसलर वाई. साबिर ने देर रात अल-खार्ज पहुंचकर घायल भारतीय नागरिक से मुलाकात की.