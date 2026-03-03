'सुरक्षा की गारंटी' इजरायल में फंसे नागरिकों को निकालने को लेकर US का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की हुई है. तेहरान की ओर से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं. ऐसे में इजरायल में यूएस नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय बना है. जिस पर अमेरिका ने साफ किया है कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि वह अपने नागरिकों को इजरायल से बाहर निकाल पाए. यूएस ने यरुशलम में अपने दूतावास के जरिए अमेरिकी नागरिकों और कर्मचारियों को अपने घर और इलाकों में सुरक्षितर रहने के लिए कहा है.

अमेरिकी एंबेसी का क्या कहना?

यरूशलम में अमेरिकी दूतावास की ओर से कहा गया है कि , वर्तमान हालात में इजरायल से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकलाने या उनको सीधे तौर पर कोई सहायता देना संभव नहीं है. ऐसे में घरों और आसपास के इलाकों में सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की. दूतावास का यह बयान उन लोगों के लिए अहम है, जो इजराइल छोड़ने के इच्छुक हैं.

शटल बस के इस्तेमाल पर कही ये बात

अमेरिकी एंबेसी की ओर से कहा गया कि इजरायल की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिस्र के साथ ताबा बॉर्डर तक तक शटल बसों को चलाना शुरू किया है. ऐसे में जो भी अमेरिकी नागरिक इजरायल को छोड़ना चाहता है वह मंत्रालय के एग्जिट फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है और यात्रियों की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है. ताबा बॉर्डर पोस्ट खुली है, जिसके खुले रहने की संभावना है.

सुरक्षा से किया इनकार

अमेरिकी दूतावास की ओर से यह भी कहा गया है कि वह आधिकारिक तौर पर इस शटर सर्विस का समर्थन नहीं कर रहा है. बयान में कहा गया, 'अमेरिकी एंबेसी की ओर से इजरायल की शटल सेवा के पक्ष या विरोध में कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता है. ऐसे में अगर आप इस ऑप्शन के जरिए इजरायल से बाहर जाना चाहते हैं तो अमेरिकी सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है.'

वहीं, जॉर्डन जाने के लिए विचार करने वाले अमेरिकी नागरिकों को दूतावास ने सलाह दी है कि वह एलाट के लिए शटल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां से टैक्सी के जरिए यित्ज़ाक राबिन सीमा चौकी तक जा सकते हैं.