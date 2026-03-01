अमेरिका और इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए हैं. अमेरिका ने इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, जबकि इजरायल ने इसे लायन्स रोर नाम दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान करार दिया है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के कार्यालय के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, आबू धाबी, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

ईरान ने दावा किया है कि वह अपने अभियान के तहत अमेरिकी और इजरायली ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बना रहा है. क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है. ईरान पर हमले के बाद इज़रायल में भी सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टर में जाने के निर्देश दिए गए. गाजा में हालिया तनाव और तथाकथित शांति प्रयासों के बाद एक बार फिर से इजरायल में आपात स्थिति जैसा माहौल बन गया है. ईरान की ओर से जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

क्षेत्रीय और वैश्विक असर

मध्य-पूर्व में जारी यह सैन्य टकराव व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है. वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग और कूटनीतिक समीकरणों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है. कई देशों ने संयम बरतने और तत्काल युद्धविराम की अपील की है. फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयान और सैन्य गतिविधियां सामने आ रही हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बढ़ते संघर्ष पर टिकी हुई है.

मध्य-पूर्व की तनाव से हवाई सेवाओं पर पड़ा असर

मध्य-पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है. एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस क्षेत्र के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है. कंपनी ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि हालात सामान्य होने तक सेवाएं निलंबित रहेंगी. इससे पहले खाड़ी देशों सहित सीरिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था. क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है. एयरस्पेस बंद होने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रूट बदलने या रद्द करने की स्थिति पैदा हो गई है. तुर्किश एयरलाइंस ने भी मध्य-पूर्व के लिए अपनी उड़ानों को 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है. एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और सुरक्षा आकलन के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.



