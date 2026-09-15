गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व24 घंटे में US के तीन ड्रोन को ईरान ने होर्मुज में डुबोया, IRGC का दावा

24 घंटे में US के तीन ड्रोन को ईरान ने होर्मुज में डुबोया, IRGC का दावा

एक तरफ अमेरिका में ड्रोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना लगातार अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा कर रही है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Sep 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अमेरिका-ईरान तनाव के बीच यह ताजा दावा है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ लगातार जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर तीन अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन्स को मार गिराया है. IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने एक नई और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेटजिक वॉटरवेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर इस UAV को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया है.

अमेरिकी दावे के बीच ईरान के बड़ा दावा

ईरानी न्यूज चैनल प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन को ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के कंट्रोल में रहते हुए निशाना बनाया गया है. इससे कुछ घंटे पहले ही IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एक अन्य अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराने का दावा किया था. यह दावा ऐसे समय में किया गया, जब अमेरिका के ड्रोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा कर रहा है.

अमेरिकी ड्रोन को लेकर IRGC ने क्या कहा?

IRGC के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट (PRD) ने कहा, ‘ये विमान एक मल्टी-मिशन और लंबे वक्त तक उड़ान भरने में सक्षम रिमोटली पायलेटेड व्हीकल था. इससे पहले कि वह किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई कर पाता, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत उसका पता लगाकर उसकी निगरानी शुरू की और अत्याधुनिक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (सर्फेस-टू-एयर मिसाइल) के जरिए उसे निशाना बनाया.’ 

ईरान के ताजा दावों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में वह तीन अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह कर चुका है.

पिछले हफ्ते भी ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का किया था दावा

पिछले हफ्ते ईरानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने की जानकारी दी थी. सेना ने जानकारी साझा की थी कि दक्षिण-पूर्वी ईरान में उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने ड्रोन का पता लगाया, उसे ट्रैक किया और फिर उसे निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया. 

यह भी पढ़ेंः हूती हमले को लेकर सऊदी में बजा इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया अलर्ट

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
America IRGC US Iran War West Asia Conflicts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ओरेकल से निकाले जाने पर पत्नी ने लिखा दर्द, 'होली, दिवाली, सर्जरी में भी काम किया और अब...'
ओरेकल से निकाले जाने पर पत्नी ने लिखा दर्द, 'होली, दिवाली, सर्जरी में भी काम किया और अब...'
विश्व
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
विश्व
सऊदी अरब पर हूतियों का हमला, भारत बोला- क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा
सऊदी अरब पर हूतियों का हमला, भारत बोला- क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा
विश्व
हूती हमले को लेकर सऊदी में बजा इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया अलर्ट
हूती हमले को लेकर सऊदी में बजा इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
UPI Payment Update: नए नियम से 2000 से ऊपर पेमेंट पर लगेगा चार्ज? | Breaking | UPI New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरासर गलत...', राहुल गांधी के UPI चार्ज को लेकर सवाल का सरकार ने दिया जवाब
'सरासर गलत...', राहुल गांधी के UPI चार्ज को लेकर सवाल का सरकार ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget