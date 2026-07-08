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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान

Iran-US War: अमेरिकी एयरस्ट्राइक का ईरान ने दिया जवाब, IRGC बोली- US के 85 सैन्य ठिकानों को पहुंचाया नुकसान

Iran-US War: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 11:05 AM (IST)
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ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने मिलकर यह कार्रवाई की. IRGC का कहना है कि इन हमलों में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.

IRGC ने बताया कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस और कुवैत के अली अल-सलेम एयर बेस पर भी हमला किया गया. ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका की तरफ से सीजफायर और इस्लामाबाद समझौते के कथित उल्लंघन के जवाब में की गई शुरुआती प्रतिक्रिया है.

ये भी पढ़ें: PoK में 29वें दिन भी उबाल! पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग,8 जुलाई का दिया अल्टीमेटम

अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर किए थे हमले

ईरान के अनुसार, इससे पहले अमेरिका ने होर्मोजगन और माहशहर में स्थित तटीय ठिकानों और कुछ गैर-सैन्य स्टेशनों पर हवाई हमले किए थे. IRGC ने इन अमेरिकी हमलों की कड़ी आलोचना की है. IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ऐसे समय में की गई, जब ईरान के दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जा रहा था. IRGC का आरोप है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहा था.

ईरान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका की कार्रवाई का जवाब देने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसे उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए. फिलहाल इस दावे पर अमेरिका, बहरीन या कुवैत की ओर से की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान का यह दावा क्षेत्र की स्थिति को और गंभीर बना सकता है.

ये भी पढ़ें: US-Iran War LIVE: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का दावा- बहरीन और कुवैत में धुआं-धुआं किए US के 85 सैन्य ठिकाने

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 08 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
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