'इतिहास की समझ होती तो...', मार्को रुबियो ने ताजमहल का किया दीदार तो ईरान ने उड़ाया मजाक

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'इतिहास की समझ होती तो...', मार्को रुबियो ने ताजमहल में खिंचवाई फोटो तो ईरान ने उड़ाया मजाक, ट्रंप का भी किया जिक्र

'इतिहास की समझ होती तो...', मार्को रुबियो ने ताजमहल में खिंचवाई फोटो तो ईरान ने उड़ाया मजाक, ट्रंप का भी किया जिक्र

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के ताजमल का दीदार करने को लेकर ईरान ने निशाना साधा है. भारत में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रुबियो की फोटो पोस्ट कर तंज कसा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 08:47 AM (IST)
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं. सोमवार (25 मई) को वह ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. इस पर हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने निशाना साधते हुए कहा कि इस स्मारक के निर्माण में ईरान के प्रतिभावान वास्तुकारों की अहम भूमिका थी, जबकि अमेरिका आज 'ईरानी सभ्यता को मिटाने' की धमकी दे रहा है.

रुबियो ने सोमवार (25 मई) को अपनी पत्नी जेनेट रुबियो के साथ ताज महल का दीदार किया और इस प्रसिद्ध मुगलकालीन स्मारक को 'दुनियाभर में प्रेम की सबसे खूबसूरत  निशानियों में से एक' बताया. दूतावास ने पोस्ट में ताजमहल के सामने खिंचवाई गई रुबियो और उनकी पत्नी की तस्वीर भी शेयर की. चार दिन की भारत यात्रा पर आए रुबियो सोमवार को आगरा पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल का दीदार किया.

क्या बोला ईरानी वाणिज्य दूतावास?

ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, 'अगर रुबियो को इतिहास या वास्तुकला की जानकारी होती तो वह यहां तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े नहीं होते. यह स्मारक बादशाह की ईरानी पत्नी के प्रेम में बनाया गया था और ईरानी वास्तुकारों की प्रतिभा की मिसाल है, जबकि उनकी (रूबियो के देश अमेरिका की) सरकार आज ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रही है और दूसरी सभ्यताओं का अपमान कर रही है.'

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यूएस-ईरान के बीच तनाव जारी

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए थे. दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी भी यूएस-ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप बयान दे चुके हैं कि 'अगर समझौता नहीं हुआ, तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी.' माना जा रहा है कि ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप के बयान की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की.

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Published at : 26 May 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Taj Mahal DONALD Trump Marco Rubio US Iran War
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