हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran War: ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी

Iran War: ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी

Israel Iran War: चीन भी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका में नजर आ रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता Mao Ning ने कहा कि चीन संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाने और मिडिल ईस्ट में स्थिरता बहाल करने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 08 Apr 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच घोषित सीजफायर के बावजूद जमीनी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. बुधवार सुबह संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भी हमलों की खबरें सामने आईं, जिससे शांति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी बीच इजरायल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इससे नाराज़ ईरान ने सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रणनीतिक रूप से अहम Strait of Hormuz में एक तेल टैंकर को रोक दिया है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ईरान की नई धमकी

Fars News Agency के मुताबिक यह कदम सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई के रूप में उठाया गया है. वहीं तसनीम न्यूज़ एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो तेहरान सीजफायर तोड़ सकता है.

दूसरी ओर, शांति प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गहरी चिंता जताई है. उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और दो सप्ताह के सीजफायर का सम्मान करने की अपील की, ताकि कूटनीति के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जा सके.

चीन बोला- करते रहेंगे प्रयास

वहीं चीन भी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका में नजर आ रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता Mao Ning ने कहा कि चीन संघर्ष-विराम को आगे बढ़ाने और मिडिल ईस्ट में स्थिरता बहाल करने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा. स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. एक तरफ सीजफायर की घोषणा है, तो दूसरी तरफ जारी हमले और जवाबी कदम इस पूरे क्षेत्र को फिर से बड़े टकराव की ओर धकेल सकते हैं.

राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध में दो हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब अमेरिका, ईरान के साथ बेहद करीब से मिलकर काम करेगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान एक “सफल सत्ता परिवर्तन” (Regime Change) के दौर से गुजर चुका है और अब वहां यूरेनियम संवर्धन नहीं किया जाएगा.

ट्रंप बोले- साथ करेंगे काम

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और ईरान मिलकर ज़मीन के भीतर गहराई में मौजूद परमाणु सामग्री को बाहर निकालेंगे, जिन पर पहले B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमले किए गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी साइट्स पर अब भी कड़ी सैटेलाइट निगरानी रखी जा रही है और हमले के बाद से वहां किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है.

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह शांत नहीं हो पाए. इस दौरान ईरान में एक रिफाइनरी पर हमला हुआ, जबकि दूसरी ओर कुवैत और बहरीन पर ईरान की तरफ से हमले किए जाने की खबरें सामने आईं. वहीं इजरायल ने सीजफायर के बाद ईरान पर हुए हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है, जिससे क्षेत्र में भ्रम और तनाव और बढ़ गया है.  

ये भी पढ़ें: न टैरिफ, न यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों से मिलेगी राहत, ट्रंप बोले- ईरान के साथ करेंगे मिलकर काम

Published at : 08 Apr 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Iran War US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran War: ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी
ईरान ने होर्मुज में रोका तेल टैंकर, इजरायल के सामने रखी बड़ी शर्त, सीजफायर तोड़ने की धमकी
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
विश्व
Iran War: युद्ध के 40 दिन..बरसती मिसाइलें...17 घंटों का रोड ट्रेवल... ईरान युद्ध के बीच फंसे भारत लौटे नाविक की खौफनाक आपबीती
युद्ध के 40 दिन..बरसती मिसाइलें...17 घंटों का रोड ट्रेवल... ईरान युद्ध के बीच फंसे भारत लौटे नाविक की खौफनाक आपबीती
विश्व
सीजफायर के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज गुजरने की ईरान ने दी अनुमति, क्या तेल पर प्रति बैरल एक डॉलर वसूलेगा?
सीजफायर के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज गुजरने की ईरान ने दी अनुमति, क्या तेल पर प्रति बैरल एक डॉलर वसूलेगा?
Advertisement

वीडियोज

6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे अक्षय कुमार
समय रैना ने खोले सभी राज: रणवीर अलबादिया विवाद, लेटेंट कंट्रोवर्सी और स्टिल अलाइव शो
Khabar Filmy Hain: कॉकटेल 2 का धमाका... पहला गाना हुआ रिलीज | Bollywood Masala | Shahid Kapoor
Chitra Tripathi : सीजफायर बहाना...Strait of Hormuz खुलवाना Trump की साजिश? | Iran US Ceasefire | Pak
US Iran Israel Ceasefire: 40 दिन का जख्म, 14 दिन का मरहम! | Middle East War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
शिक्षामित्रों से अखिलेश यादव की अपील से गरमाई सियासत, कहा- 'हर विधानसभा में 22 हजार वोट...'
आईपीएल 2026
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
जोस बटलर ने रचा इतिहास, IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड; पूरे किए 600 छक्के
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
US Iran War LIVE: ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों पर फिर से लगाई रोक, इजरायल को दी चेतावनी!
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Body Weight And Nutrition Needs: क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
क्या मोटे लोगों को जरूरी होता है ज्यादा विटामिन सी? आपके होश उड़ा देगी यह स्टडी
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget