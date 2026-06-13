पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान ने आधिकारिक रूप से अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अगले महीने 4 जुलाई, 2026 से शुरू होगी और 9 जुलाई, 2026 को उनके शरीर को ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद की रजा इमाम मस्जिद में दफनाया जाएगा.

ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में उनकी मौत के चार महीने से ज्यादा समय के बाद आयोजित की जा रही है.

क्या है अंतिम संस्कार का पूरा शेड्यूल?

ईरान के कमेटी फॉर द कमेमोरेशन ऑफ द एसेन्शन ऑफ द मुजाहिद शहीद इमाम की तरफ से शनिवार (13 जून, 2026) को अली खामेनेई की अंतिम संस्कार का पूरा आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया गया है. जिसके मुताबिक, पांच दिनों तक चलने वाले समारोह राजधानी तेहरान, कोम और मशहद में आयोजित किए जाएंगे.

कमेटी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, अगले महीने 4 और 5 जुलाई, 2026 को देश की राजधानी तेहरान स्थित खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में शवयात्रा निकाली जाएगी. फिर, 7 जुलाई, 2026 को पवित्र शहर कोम में अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जाएगा. इसके बाद, अंत में 9 जुलाई, 2026 को मशहद में भी अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जाएगा और रजा इमाम मस्जिद में शव को दफना दिया जाएगा.

खामेनेई के साथ उनके परिवार के चार सदस्यों को भी दफनाया जाएगा

इस दौरान खामेनेई के परिवार के उन चार अन्य सदस्यों को भी सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, जो उनके साथ अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए थे, जिसमें डॉ. मिसबाह अल-हुडा बाकेरी कनी, सैय्यिदा बुशरा हुसैनी खामेनेई, जहरा हद्दाद आदेल और जहरा मोहम्मदी गोलपाएगनी का नाम भी शामिल है.

हालांकि, पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का मूल रूप से अंतिम संस्कार 4 मार्च, 2026 को किया जाना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बढ़ने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था.

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