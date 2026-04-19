हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी दफनाया नहीं गया अली खामेनेई का शव, आखिर क्या है कारण?

मौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी दफनाया नहीं गया अली खामेनेई का शव, आखिर क्या है कारण?

US-Iran War: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में हो गई थी. इसके बाद से अभी तक उनके शव को दफनाया नहीं गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Apr 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अधिकारियों ने भीड़ और अशांति की आशंका को भी बताई वजह।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनई की हत्या के 7 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके अंतरिम संस्कार को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. इसके पीछे सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ कई अन्य चीजों को वजह बताया गया है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने बताया कि अयातुल्ला अली खामेनई के अंतिम संस्कार के पीछे सुरक्षा चिंताओं और लॉजिस्टिक चुनौतियों को मुख्य वजह बताया जा रहा है. ईरानी अधिकारी बड़े सार्वजनिक अंतिम संस्कार के आयोजन से जुड़े जोखिमों पर विचार कर रहे हैं, इसमें खासकर संभावित इजरायली हमलों और भारी भीड़ के दौरान अशांति की आशंका शामिल है.

ईरानी शासन डरा हुआ है- तालेब्लू

फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के बेहनम तालेब्लू ने कहा कि मौजूदा हालात में सरकार ऐसा जोखिम उठाने से बच रही है. फाउंडेशन ने कहा, ‘आसान शब्दों में ईरानी शासन इतना डरा हुआ और कमजोर है कि वह दांव खेलने के लिए तैयार ही नहीं है. संघर्ष के बीच तेहरान कई तरह की कमजोरियों का सामना कर रहा है.’

यह भी पढ़ेंः 'किसी इडियट के कहने पर नहीं खोलेंगे होर्मुज', ईरान के आर्मी अफसर ने ट्रंप को कह दिया मूर्ख, पटरी से उतरेगी बातचीत?

28 फरवरी को हवाई हमले में हुई थी खामेनेई की मौत

उल्लेखनीय है कि 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की इस साल 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी. खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और ज्यादा तीव्र हो गया. हालांकि, अब तक खामेनेई के शव को दफन नहीं किया गया है, जो इस्लामिक गणराज्य की परंपराओं से बिल्कुल उलट है.

मशहद में खामेनेई को किया जा सकता है दफन

रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारी खामेनेई के शव को दफनाने के लिए उनके होमटाउन मशहद को संभावित स्थान के रूप में देख रहे हैं. यह शहर इमाम रेजा दरगाह के लिए प्रसिद्ध है और यहां सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत है. योजना है कि उन्हें दरगाह के पास ही दफनाया जाए, जहां भारी सुरक्षा तैनाती से स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

युद्ध और अनिश्चितता के बीच योजना स्थगित

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, 4 मार्च से शुरू होने वाले तीन दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआती योजना को अमेरिका और इजरायल के बढ़ते हमलों के कारण रद्द कर दिया गया था. बाद में अधिकारियों ने कहा कि देरी का कारण अभूतपूर्व भीड़ की उम्मीद भी थी, लेकिन अभी तक कोई नई तारीख तय नहीं की गई है. यह अनिश्चितता ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अस्थायी सीजफायर इस हफ्ते समाप्त होने वाला है, जिससे किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करना और भी मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ेंः 'ईरान से संवर्धित यूरेनियम ले जाने में मदद को तैयार', डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर

Published at : 19 Apr 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei ISRAEL IRAN WAR US Iran War IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी दफनाया नहीं गया अली खामेनेई का शव, आखिर क्या है कारण?
मौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी दफनाया नहीं गया अली खामेनेई का शव, आखिर क्या है कारण?
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
विश्व
'कौन हैं ट्रंप...', पेजेशकियान ने अमेरिका को दिखाई आंख, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया ईरान का अधिकार
'कौन हैं ट्रंप..', पेजेशकियान ने US को दिखाई आंख, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया ईरान का अधिकार
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी अब तक नहीं दफनाए गए अली खामेनेई, आखिर क्या है कारण?
मौत के 7 हफ्ते बीतने के बाद भी अब तक नहीं दफनाए गए अली खामेनेई, आखिर क्या है कारण?
दिल्ली NCR
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
आईपीएल 2026
Watch: धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
धोनी को भी कर दिया फेल, नहीं देखी होगी कभी ऐसी स्टंपिंग! ध्रुव जुरेल के कारनामे ने उड़ाए होश
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
ट्रेंडिंग
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत, वीडियो वायरल
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत
ट्रैवल
Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget