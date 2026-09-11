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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वओमान में जुटेंगे ईरान, खाड़ी देशों और इराक के नेता, सोमवार को अहम बैठक तय

ओमान में जुटेंगे ईरान, खाड़ी देशों और इराक के नेता, सोमवार को अहम बैठक तय

ईरान ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र से बाहर के देशों की अस्थिरता पैदा करने वाली, विनाशकारी और विभाजनकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करना है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Sep 2026 11:30 PM (IST)
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  • अमेरिकी हस्तक्षेप होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षा पर सवाल उठाता है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को इस बात की पुष्टि कर दी है सोमवार (14 सितंबर, 2025) को फारस की खाड़ी से लगे देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में ईरान और इराक भी हिस्सा लेंगे.

उन्होंने कहा कि बैठक में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और मुद्दों के साथ-साथ कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित समुद्री रास्ते को स्थापित करने को लेकर ईरान और ओमान के बीच हुई बातचीत के परिणामों पर भी चर्चा की जाएगी.

क्षेत्रीय देशों में भरोसा और सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान प्रतिबद्ध- बघाई

बघाई ने कहा कि ईरान क्षेत्रीय देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका उद्देश्य क्षेत्र से बाहर के देशों की अस्थिरता पैदा करने वाली, विनाशकारी और विभाजनकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करना है.

उन्होंने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगे देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की पहल को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया और यह उम्मीद भी जताई कि यह बैठक आपसी समझ बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. 

ईरान और ओमान के बीच बनी सहमति का किया जिक्र

ईरान की वाना न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते अस्थायी नौवहन रास्तों को लेकर ईरान और ओमान के बीच बनी सहमति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशों के लिए प्रतिबद्ध है.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका की आक्रामक कार्रवाइयां और गैर-कानूनी हस्तक्षेप जारी रहते हैं, जिनमें समुद्री नाकेबंदी और आर्थिक युद्ध भी शामिल है, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होने वाले समुद्री व्यापार की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है. 

यह भी पढ़ेंः वैश्विक व्यापार से US प्रतिबंध तक..., PM मोदी-पुतिन और पेजेश्कियान की बैठक से ट्रंप को कड़ा संदेश!

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 11 Sep 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Iraq Oman IRAN Strait Of Hormuz
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