ईरान बोले- क्षेत्रीय शांति में भारत की हो सकती है बड़ी भूमिका, क्या अब नहीं पाकिस्तान पर भरोसा?

Middle East Conflicts: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को अमेरिका और इजरायल के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तनाव के बीच भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत इलाके में शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. हम भारत की किसी भी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका की सराहना करते हैं.

उन्होंने पाकिस्तान की मेजबानी में हुई शांति वार्ता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता से हमें कोई फायदा नहीं हुआ. हम किसी भी समझौते तक इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव वाला रुख अपना रहा था और बार-बार अपने लक्ष्यों में बदलाव कर रहा था. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी तभी हो सकती थी, जब ईरान की चिंताओं का समाधान किया जाता.