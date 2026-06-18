अमेरिका से ऐतिहासिक शांति समझौता होने के बाद ईरान का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'अब समय है...'

महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने डिजिटल माध्यम से ईरान-अमेरिका समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर साइन किए. समझौते के बाद ईरान का पहला बयान सामने आया है.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, 'दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साइन के साथ इस्लामाबाद समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब यह देखने का समय है कि इस समझौते को जमीन पर कैसे लागू किया जाता है.'

ट्रंप ने ईरानसमझौते को बताया ऐतिहासिक

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों की मौजूदगी में इस एमओयू पर साइन किए. ट्रंप ने बुधवार (17 जून) को ईरान के साथ हुए समझौते को एक ऐतिहासिक सफलता बताया. उन्होंने कहा कि इस समझौते से मौजूदा संघर्ष खत्म हो गया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है और यह तय हो गया है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा.

डील पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा, 'रविवार (14 जून) को हमने ईरान के साथ एक समझौता किया, जिससे वे सभी लक्ष्य पूरे हुए जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे. संघर्ष खत्म करना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना, यही इस समझौते का मकसद था.'

ट्रंप ने कहा कि इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है. ईरान ने सहमति जताई है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही उसे हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता परमाणु हथियार न बनाने और न खरीदने, दोनों पर लागू होता है. हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान इस समझौते का पालन नहीं करता है तो फिर से सैन्य कार्रवाई हो सकती है.

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उन्होंने कहा, 'अगर वे इस समझौते का सम्मान नहीं करते या कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं तो यह एक समझौता ज्ञापन है. अगर वे इसे नहीं मानते तो शायद हमें फिर से उन पर बमबारी करनी पड़ेगी, जब तक वे इसे नहीं मानते.'

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