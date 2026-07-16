INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS के लगातार हमलों से भड़का ईरान, कहा- 'खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन'; UN को किस बात पर चेताया?

US के लगातार हमलों से भड़का ईरान, कहा- 'खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन'; UN को किस बात पर चेताया?

US-Iran War: ईरान ने धमकी दी कि अगर US की तरफ से किए जा रहे नियमों के उल्लंघनों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं जाती है, तो इससे दुनिया के लिए लंबे समय तक गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ शांति समझौता को खत्म करने की घोषणा के बाद से पश्चिम एशिया में लगातार बारूद की महक आ रही है. अमेरिका लगातार ईरानी ठिकानों को अपना निशाना बनाकर हमले कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ ईरान की सरकार ने इन अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है.

अमेरिका की तरफ से लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा करते हुए अमेरिकी हमलों को ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध अपराध करार दिया है.

अमेरिकी हमलों पर ईरान ने क्या कहा?

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘अमेरिका ने इस्लामाबाद समझौता (Islamabad MoU) के तहत किए गए अपने वादों का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही, ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का भी खुले तौर पर उल्लंघन हैं.’ 

मंत्रालय ने कहा, ‘ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी तरह के साधनों का इस्तेमाल करेगा. ईरान का प्रतिशोध संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उस जिम्मेदारी को कम नहीं करता, जिसके तहत आक्रामक कार्रवाई करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.’

ईरान की UN को धमकी और US पर आरोप

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में धमकी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों के उल्लंघनों पर इसी तरह से उदासीनता बरती जाती है और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं जाती है, तो इससे दुनिया के लिए लंबे समय तक गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

ईरान ने कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता के जरिए हुए इस्लामाबाद समझौते पर साइन करने के महज 20 दिनों बाद ही इसका उल्लंघन कर दिया. तेहरान ने आरोप लगाया है कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद समझौते के कई प्रावधानों का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए उसके खिलाफ फिर से आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसके कदम के जो भी नतीजे होंगे, उन सबकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी.

खाड़ी के पड़ोसी देशों से ईरान की अपील

ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस दौरान पर्शियन गल्फ के पड़ोसी देशों से भी अपील की है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न होने दें. इलाके में स्थायी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग, आपसी समझ और भरोसे के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है. क्षेत्रीय सुरक्षा को किसी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी और अमेरिका के विनाशकारी हस्तक्षेप के बिना ही स्थापित किया जाना चाहिए. 

यह भी पढ़ेंः US की खतरनाक बमबारी के बीच अब ईरान दबाने जा रहा वो ‘नस’, जिससे ट्रंप हो जाएंगे मजबूर, दुनिया में लगेगी 'तेल की आग'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 16 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
America US Iran War IRAN West Asia Conflicts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US के लगातार हमलों से भड़का ईरान, कहा- 'खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन'; UN को किस बात पर चेताया?
US के लगातार हमलों से भड़का ईरान, कहा- 'खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन'; UN को किस बात पर चेताया?
विश्व
FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद किस बात पर भड़का UK, अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ क्यों की जांच की मांग?
FIFA वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद किस बात पर भड़का UK, अर्जेंटीना की टीम के खिलाफ क्यों की जांच की मांग?
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
विश्व
क्या अमेरिका के सैनिकों में हो गई मर्दाना कमी? चर्चा में ट्रंप प्रशासन का अनोखा फैसला
क्या अमेरिका के सैनिकों में हो गई मर्दाना कमी? चर्चा में ट्रंप प्रशासन का अनोखा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट इतिहास रचने को तैयार, श्री हरिकोटा से विक्रम-1 भरेगा उड़ान, US-चीन की उड़ेगी नींद
विश्व
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
मशहद के जिस इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक हुए थे अयातुल्ला खामनेई, वहां पर लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
देहरादून: राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हादसा, कांग्रेस नेता अमर मेहता की मौत
क्रिकेट
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
इंडिया
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
'कई लोग आते तो कई जाते हैं', ISRO में इस्तीफों की बाढ़ पर जानें क्या बोले विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget