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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran War: यूएस नाकाबंदी पर ईरान को हर दिन 435 मिलियन डॉलर का नुकसान, तेल निर्यात रुकते ही 90% व्यापार पर खतरा

Iran War: यूएस नाकाबंदी पर ईरान को हर दिन 435 मिलियन डॉलर का नुकसान, तेल निर्यात रुकते ही 90% व्यापार पर खतरा

Israel Iran War: अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संभावित नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर एक बड़ा आर्थिक आकलन सामने आया है.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 13 Apr 2026 04:26 PM (IST)
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USA Iran war: अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संभावित नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर एक बड़ा आर्थिक आकलन सामने आया है. अमेरिकी ट्रेजरी के पूर्व अधिकारी मियाद मलैकी के मुताबिक, अगर यह नाकाबंदी लागू होती है तो ईरान को हर दिन करीब 435 मिलियन डॉलर का सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसमें लगभग 276 मिलियन डॉलर रोज के निर्यात का नुकसान और 159 मिलियन डॉलर रोज के आयात में बाधा शामिल है. यानी हर महीने करीब 13 अरब डॉलर का आर्थिक झटका.

नाकाबंदी लगी तो झेलना पड़ेगा अरबों डॉलर का नुकसान 

मियाद मलैकी के मुताबिक, ईरान का 90 प्रतिशत से ज्यादा व्यापार पर्शियन गल्फ के रास्ते होता है. तेल और गैस से ही सरकार की 80 प्रतिशत कमाई होती है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 23.7 प्रतिशत है. खर्ग आइलैंड अकेले हर साल लगभग 53 अरब डॉलर का रेवेन्यू देता है. क्रूड ऑयल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. ईरान रोज करीब 15 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे लगभग 139 मिलियन डॉलर की कमाई होती थी. लेकिन नाकाबंदी के बाद यह पूरी कमाई तुरंत खत्म हो जाएगी. खार्ग आइलैंड से 92 प्रतिशत तेल निर्यात होता है और इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है.

2024-25 के 9 महीनों में ईरान ने 19.7 अरब डॉलर का पेट्रोकेमिकल निर्यात किया, यानी करीब 54 मिलियन डॉलर रोज़. यह पूरा व्यापार असलुएह, इमाम खामेनी पोर्ट और शाहिद राजी पोर्ट जैसे बंदरगाहों से होता है, जो नाकाबंदी के दायरे में हैं. गैर-तेल निर्यात में भी भारी गिरावट आएगी. 2025 में ईरान का नॉन-ऑयल ट्रेड 51.7 अरब डॉलर रहा. इसमें से लगभग 88 मिलियन डॉलर रोज़ का सामान गल्फ के रास्ते जाता है, जिसमें से 90 प्रतिशत रुक जाएगा. यानी करीब 79 मिलियन डॉलर रोज का अतिरिक्त नुकसान.

शाहिद रजाई पोर्ट अकेले 53 प्रतिशत कार्गो संभालता है. इमाम खुमैनी पोर्ट 58 प्रतिशत बेसिक गुड्स आयात करता है. बुशेहर पोर्ट्स ने पिछले साल 57 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया. ये सभी गल्फ के अंदर हैं और नाकाबंदी से सीधे प्रभावित होंगे. मियाद मलैकी के मुताबिक विकल्पों की बात करें तो ईरान के पास लगभग कोई प्रभावी विकल्प नहीं है. जस्क पोर्ट अपनी 10 लाख बैरल प्रति दिन क्षमता के मुकाबले सिर्फ करीब 70 हजार बैरल ही संभाल पा रहा है. चाबहार और कैस्पियन सागर के पोर्ट्स मिलकर भी कुल व्यापार का 10 प्रतिशत तक ही कवर कर पाते हैं.

खाद्य महंगाई 100 प्रतिशत के पार, चावल भी अब 7 गुना महंगी

2025 में ईरान ने 58 अरब डॉलर का आयात किया, यानी 159 मिलियन डॉलर रोज. इसमें मशीनरी, इंडस्ट्रियल इनपुट और उपभोक्ता सामान शामिल हैं. पहले से ही खाद्य महंगाई 100 प्रतिशत के पार जा चुकी है. चावल की कीमत 7 गुना तक बढ़ चुकी है. नाकाबंदी के बाद यह स्थिति और बिगड़ सकती है. तेल स्टोरेज भी एक बड़ी चिंता है. ईरान के पास 50 से 55 मिलियन बैरल स्टोरेज है, जिसमें 60 प्रतिशत पहले से भरा है. बची हुई क्षमता करीब 20 मिलियन बैरल है. अगर एक्सपोर्ट रुकता है तो सिर्फ 13 दिनों में स्टोरेज भर जाएगा और उसके बाद तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा.

मियाद मलैकी के मुताबिक, पुराने तेल कुओं को बंद करने से ‘वॉटर कोनिंग’ जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे तेल हमेशा के लिए जमीन में फंस सकता है. इससे ईरान की उत्पादन क्षमता में 3 से 5 लाख बैरल प्रति दिन की स्थायी गिरावट आ सकती है, जिसका मतलब हर साल 9 से 15 अरब डॉलर का स्थायी नुकसान. ईरानी रियाल पहले ही 42,000 प्रति डॉलर से गिरकर करीब 15 लाख प्रति डॉलर तक पहुंच चुका है. बैंक रोज़ाना निकासी की सीमा तय कर चुके हैं. महंगाई करीब 47.5 प्रतिशत है. ऐसे में अगर विदेशी मुद्रा की आमद पूरी तरह रुकती है तो रियाल में हाइपरइन्फ्लेशन की स्थिति बन सकती है.

ये भी पढ़ें: पहले 50% टैरिफ की धमकी, अब US से तेल खरीदने की सिफारिश... ईरान युद्ध के बीच नया विवाद खड़ा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 13 Apr 2026 04:26 PM (IST)
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