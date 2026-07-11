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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडोनाल्ड ट्रंप ने दी थी एक हजार मिसाइलों वाली धमकी, अब ईरान में हुए धमाके, तेहरान का आया रिएक्शन

डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी एक हजार मिसाइलों वाली धमकी, अब ईरान में हुए धमाके, तेहरान का आया रिएक्शन

US-Iran War: धमाकों की खबर सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया, हालांकि ईरान की ओर से शुरुआती प्रतिक्रिया में इन्हें 'नियंत्रित विस्फोट' बताया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को '1000 मिसाइलों' की चेतावनी दिए जाने के कुछ ही समय बाद ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में धमाकों की आवाजें सुनाई देने से हड़कंप मच गया. धमाकों की खबर सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया, हालांकि ईरान की ओर से शुरुआती प्रतिक्रिया में इन्हें 'नियंत्रित विस्फोट' बताया गया है. फिलहाल धमाकों के कारण, किसी तरह के नुकसान या हताहतों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

तेहरान के पूर्वी हिस्से से आई धमाकों की खबर
न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, तेहरान प्रांत के पूर्वी इलाके से धमाकों की आवाजें सुनी गईं. हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि विस्फोट किस वजह से हुए या इनका संबंध किसी सैन्य गतिविधि से है या नहीं.

ईरान ने क्या कहा?
धमाकों के बाद ईरानी अधिकारियों की ओर से शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा गया कि ये 'नियंत्रित विस्फोट' थे. हालांकि अभी तक इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है. साथ ही किसी तरह के जान-माल के नुकसान या हताहत होने की भी पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: 40 साल बाद भारतीय PM के न्यूजीलैंड दौरे से गदगद हुआ ये देश, राष्ट्रपति की पोस्ट पर PM मोदी ने क्या कहा?

ट्रंप ने दी थी '1000 मिसाइलों' की चेतावनी
धमाकों की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए दावा किया था कि अगर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कोई भी कोशिश की गई, तो अमेरिका की 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना एक साल तक कार्रवाई करते हुए ईरान के सभी अहम ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकती है.

यह भी पढ़ें: 'अगर ईरान ने कराई मेरी हत्या तो....', ट्रंप बोले- अमेरिका कर देगा बर्बाद, एक हजार मिसाइलें लॉक एंड लॉडेड

बढ़ते तनाव के बीच सामने आई घटना
तेहरान में धमाकों की खबर ऐसे वक्त आई है, जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमलों, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ने और दोनों देशों के बीच जारी तीखी बयानबाजी ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
USA Middle East USA  TEHRAN IRAN
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