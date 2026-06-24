अगर ईरान के पास न होती सेजिल और खैबर शिकन मिसाइल, गाजा की तरह रौंद देते यूएस-इजरायल

ईरान के जखीरे में अगर सेजल, खैबर शिकन और फतह जैसी बैलिस्टिक मिसाइल ना होती तो ईरान की हालात भी गाजा जैसी होती. ये दावा किया है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने, जो इनदिनों पाकिस्तान की यात्रा पर हैं.

पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि "यदि हमारे पास आत्मरक्षा के लिए हमारी मिसाइलें नहीं होतीं, तो इजराइल और अमेरिका, ईरान को उसी तरह रौंद देते जैसे गाजा को रौंदा गया, और वे वृद्ध हों या युवा, किसी पर भी दया नहीं दिखाते.

ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोल दिया था कि अमेरिका के साथ हुए एमओयू (डील) में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है.

जबकि, एमओयू के 14 बिंदुओं में ईरान का बैलिस्टिक कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था. यही वजह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पेजेश्कियान ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ईरान के मिसाइलों को लेकर बड़ा बयान दिया.

इजरायल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास को पूरी तरह किया तबाह

अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद इजरायल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास के सफाए के साथ गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इजरायली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने एयर स्ट्राइक कर गाजा को जमींदोज कर दिया है. करीब 40 हजार लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं. यही वजह है कि पेजेश्कियान ने पाकिस्तान में गाजा का जिक्र किया.

दरअसल, जंग से पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे. लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर ईरान अड़ गया और एमओयू में इसका जिक्र नहीं किया गया. परमाणु हथियार ना बनाने को लेकर जरूर ईरान पीछे हट गया.

एमओयू साइन होने के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बारे में सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ कर दिया कि खाड़ी के दूसरे देशों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ऐसे में ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है.

लेकिन इस्लामाबाद पहुंचकर पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजरायल को जमकर सुनाई. पेजेश्कियान ने कहा कि वे (अमेरिका और इजरायल) मानवाधिकारों की बात करते हैं. यह एक बड़ा झूठ है...यदि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम न होते, तो वे निश्चित रूप से हमारे देश पर दया नहीं दिखाते और हमारी शक्ति को नष्ट कर देते.

पेजेश्कियान के मुताबिक, हम किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षात्मक (मिसाइल) क्षमताओं पर किसी से भी वार्ता नहीं करेंगे. दरअसल, पिछले कुछ सालों में ईरान ने गुपचुप तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया था. माना जाता है कि इन मिसाइलों को तैयार करने में चीन और रूस ने मदद की है. जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, वे इस तरह हैं.