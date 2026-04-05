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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पायलट को रेस्क्यू करने आए अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया', ईरान का बड़ा दावा, VIDEO

'पायलट को रेस्क्यू करने आए अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया', ईरान का बड़ा दावा, VIDEO

Iran US War: आईआरजीसी ने कहा कि एक फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान दुश्मन के कई विमान तबाह किए गए. ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच करीब अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 48 घंटे तक छिपे रहने के बाद अपने एयरफोर्स ऑफिसर को सुरक्षित बचा लिया. ईरान का कहना है कि अमेरिकी पायलट को बचाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 लोग मारे गए और दुश्मन के कई विमान नष्ट किए गए. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि एक फंसे हुए सैनिक का पता लगाने के लिए चलाए गए अमेरिकी अभियान के दौरान कई विमान तबाह किए गए.

IRGC के तहत संचालित खातम अल-अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी बताया कि इस्फहान के दक्षिण में पायलट को बचाने का अमेरिकी मिशन फेल हो गया. ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन के दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 सपोर्ट विमान को मार गिराया गया, जिसमें 5 लोग मारे गए. अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव कार्य में सैकड़ों विशेष अभियान दल शामिल थे, जो पायलट को बचाने के लिए ईरान के भीतरी इलाके में घुस गए थे.

इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा, 'दुश्मन ने पायलट को बचाने के लिए ईरान में घुसपैठ की थी, जो नाकाम हो गई. उनके दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं और इस समय जल रहे हैं.' मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर तस्वीर शेयर कर दावा किया कि दक्षिण इस्फहान में ईरान ने अमेरिकी विमान को तबाह कर दिया, जो अपने पायलट की खोज में आए थे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि ईरान की ओर से F-15E फाइटर जेट को मार गिराए जाने के बाद दो दिनों से लापता अमेरिकी पायलट को बचा लिया गया है. उन्होंने कहा कि ईरान में बचाया गया अमेरिकी सैनिक घायल है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अमेरिकी पायलट को खोजने के लिए ईरान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसे पकड़ने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए 60,000 डॉलर के इनाम की घोषणा की थी.

अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को सुरक्षित निकालकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया. ट्रंप ने कहा, 'हमने उसे खोज लिया. मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में हमारी सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे हिम्मत वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया. ये हमारे एक शानदार क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं. मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वह अब सुरक्षित हैं.'

Published at : 05 Apr 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US IRGC Iran US War
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