ईरान में एक ओर आम मुस्लिम महिलाओं को हिजाब न पहनने पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के एक वरिष्ठ सहयोगी की बेटी का स्ट्रैपलेस वेडिंग गाउन पहने वीडियो वायरल हो रहा है. इसे लेकर अब ईरान में बवाल मच गया है.

ईरानी शासन के आलोचक अब सरकार पर उनके सख्त हिजाब कानूनों को लेकर पाखंड का आरोप लगा रहे हैं. डेली मेल के अनुसार, यह फुटेज कथित तौर पर 17 अक्टूबर को एक्स पर लीक हुआ था. वीडियो में अयातुल्ला अली खामेनेई के शीर्ष सलाहकार और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव अली शमखानी को दिखाया गया है.

शमखानी की बेटी की लग्जरी शादी

वीडियो में दिख रहा है कि शमखानी अपनी बेटी फ़तेमेह को एस्पिनास पैलेस होटल में ले जा रहे हैं. मेहमानों को दुल्हन के सफेद, बिना पट्टों वाले, कम गले वाले गाउन में अंदर आते ही वेलकम करते हुआ देखा जा सकता है.

The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic’s top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can’t afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025

शमखानी पर लगे पाखंड के आरोप

पश्चिमी शैली के इस शादी समारोह की ईरानी सोशल मीडिया में जमकर निंदा की गई है, क्योंकि यह उन शालीनता और हिजाब नियमों के बिल्कुल विपरीत है जिनका पालन आम महिलाओं को करना पड़ता है. शमखानी, जिन्होंने कभी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई का नेतृत्व किया था, लेकिन अब उन पर ही पाखंड के आरोप लग रहे हैं.

'ईरान में महिलाओं को बाल दिखाने पर पीटा जाता है'

निर्वासित कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने एक्स पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक के टॉप लीडरों में से एक अली शमखानी की बेटी ने स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनकर एक शानदार शादी की. वहीं, ईरान में महिलाओं को बाल दिखाने पर पीटा जाता है और युवा शादी करने का जोखिम नहीं उठा सकते. वे विनम्रता का उपदेश देते हैं जबकि उनकी अपनी बेटियां डिजाइनर ड्रेस पहनकर परेड करती हैं.

