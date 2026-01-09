Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान में आर्थिक तंगी के कारण लगभग 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध अब हिंसा में बदल गया है. गुरुवार (8 जनवरी) की रात रजा पहलवी की अपील के बाद से पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध के सुर उठने लगे हैं. इसी बीच इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो गया, जो बढ़ते जन आक्रोश से उपजे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रतीक बन गया है.

वायरल वीडियो में बुजर्ग महिला जिसके मुंह से खून बहता हुआ दिख रहा है. वो तेहरान की सड़कों पर मार्च करती और सरकार विरोधी नारे लगाती हुई दिखाई दे रही है. इस दौरान महिला को बोलते हुए सुना जा सकता है कि मुझे डर नहीं है. मैं 47 साल से मर रही हूं. बता दें कि ईरान में इस्लामी शासन की शुरुआत 47 साल पहले 1979 की इस्लामी क्रांति से हुई थी. इस दौरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाकर अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शिया इस्लामी शासन की स्थापना की गई.

I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.

47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.

Today people have nothing left to lose, they rise.

Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026

'मैं डरती नहीं हूं. मैं 47 साल पहले मर चुकी हूं'

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए ईरानी-अमेरिकी पत्रकार और कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने लिखा, 'मैं डरती नहीं हूं. मैं 47 साल पहले मर चुकी हूं, यह ईरान की एक महिला की आवाज़ है, जो इस्लामी गणराज्य से तंग आ चुकी है.' उन्होंने आगे कहा, '47 साल पहले इस्लामी गणराज्य ने हमारे अधिकार छीन लिए और एक राष्ट्र को बंधक बना लिया. आज लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, वे उठ खड़े हुए हैं. ईरान उठ खड़ा हुआ है.'

इंटरनेट पर बैन

ईरान की सरकार ने देश में इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कॉल की सेवाएं बंद कर दी हैं. देश के निर्वासित किंग रजा पहलवी, जो अब अमेरिका में रह रहे हैं. उनकी ओर से बुलाए गए रात्रि प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. ईरानी शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

