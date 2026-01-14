ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क टूट गया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ के बीच बातचीत पूरी तरह निलंबित कर दी गई है.

यह रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही कड़ी कार्रवाई के बीच हस्तक्षेप की धमकियों के मद्देनजर आई है. तेहरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा.

ईरान ने दी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी

यूरोपीय देशों और इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका बीते करीब एक साल से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर डील की कोशिश कर रहा था. हालांकि ईरानी अधिकारी ने संकेत दिया कि बढ़े हुए तनाव ने प्रगति की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी धमकियां राजनयिक प्रयासों को कमजोर करती हैं और दशकों पुराने परमाणु विवाद का राजनयिक समाधान खोजने के लिए दोनों अधिकारियों के बीच होने वाली संभावित बैठकें रद्द कर दी गई हैं.

ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हस्तक्षेप करने की बार-बार धमकी दी है. ईरानी अधिकारी ने बुधवार (14 जनवरी 2026) को बताया कि तेहरान ने अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन हमला करता है तो वह अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कर्मचारियों को मिडिल ईस्ट में स्थित मुख्य अमेरिकी हवाई अड्डे को छोड़ने की सलाह दी गई थी.

भारतीय नागरिक तुरंत ईरान छोड़ें: MEA

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा था. MEA ने कहा कि था कि वहां मौजूद भारतीय नागरिक सावधानी बरतें और विरोध प्रदर्शन या रैलियों में जाने से बचें. इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहने और जरूरी कागजात तैयार रखने को कहा है.

'आपकी मदद रास्ते में है', प्रदर्शनकारियों से बोले थे ट्रंप

अमेरिका के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पोस्ट कर कहा था कि अपना प्रदर्शन जारी रखो. आपकी मदद भी रास्ते में है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा था कि अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो. हत्यारों और अत्याचारियों के नाम लिखकर रखो. उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं हो जाती तब तक मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं.